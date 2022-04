Domenica Žuvela već zna gdje će biti 8. studenog 2030. u 20 sati. Neobičnim, ali promišljenim potezom ova je mlada Velalučanka zadobila simpatije ne samo publike i kolega glazbenika, već i brojnih marketinških stručnjaka.

Rezervirati koncert čak osam godina unaprijed, na samom početku karijere, potez je vrijedan divljenja.

Vedroj Dalmatinki u Inbox na društvenim mrežama ne prestaju stizati slike kupljenih ulaznica.

“Iskreno, ne znam koliko je ljudi dosad kupilo kartu za događaj koji će se održati za osam godina, na moj rođendan. Ali, ja se time niti ne opterećujem. Gledam pozitivno i sigurna sam da će Arena biti puna, te da će ljudi, odnosno svi oni koji poput mene na svijet gledaju optimistično, dobar dio ulaznica kupiti koju godinu prije nego li ja u Areni otpjevam prvi ton. Ja vjerujem da nas čeka ljepša i bolja budućnost i da ćemo se na tom koncertu super zabaviti i zajedno pjevati 'Vidi se iz aviona', 'Medenjak', 'Indigo', 'A meni vruće', kao i mnoge pjesme koje će tek biti napisane”, rekla je Domenica za Jutarnji.

U istom je intervjuu priznala i kako je jednako vesele kako ples, tako i satovi pjevanja te da su nas pandemijske godine pomalo ulijenile, no sada je vrijeme za povratak na staro.

Ispričala je i kako joj je palo napamet organizirati koncert koji će se održati tek za osam godina.

“Još prošle godine počela sam pričati svojim prijateljima i suradnicima kako ću ja 2030. nastupiti u Areni. Svi su me, naravno, prvo pitali znam li koja je sada godina, no onda sam ih toliko uvjerila u tu svoju priču, da su se naposljetku svi oduševili, baš poput mene. Sama ideja o koncertu u Areni rodila mi se tijekom mog koncerta u Dubrovniku na kojem su bila i dječica desetak godina stara. U tom trenu pomislila sam: 'Ajme, zamisli, kada se jednog dana sretnemo, a oni već budu punoljetni pa mi kažu da su me prije osam godina vidjeli na nekom mom davnom koncertu'. I onda sam počela razmišljati o tom mom budućem koncertu i odlučila da bi bilo super da se svi zajedno nađemo u Areni, baš na petak 8. studenog. Pa sam nakon toga, cijelu priču odlučila i najaviti. Kada su moji suradnici ljudima iz Arene rekli o kojoj se godini radi, oni su s druge strane ostali u šoku i rekli im da to nikad nitko na cijelom svijetu nije napravio.

Rekla je i kako više nema potrebe za pitanjem “gdje se vidi za osam godina” jer će ubuduće reći: “Vidim se u Areni”.

Priznala je i kako Tonči Huljić zapravo uopće nije niti znao za cijelu organizaciju te da ga je dovela “pred gotov čin”.

“Tonči je zapravo bio zadnji koji je to doznao. Njega sam, kao, poštedjela, a odlučila sam mu reći tek u trenutku kada smo već naručili tiskanje plakata, jer nisam mogla ni zamisliti kako bi reagirao da ništa ne zna, a vidi me na plakatu. Vjekoslava je za ovaj moj koncert doznala prije njega i isto se oduševila, a kada sam napokon cijelu priču ispričala Tončiju, on je prvo neko vrijeme šutio. Onda je kazao: 'To je toliko bizarno, da je možda i dobro!'. Simpatično mi je u cijeloj priči što neki ljudi misle da je upravo Tonči sve ovo smislio, a prava je istina da je doznao tek kada je već sve bilo skoro pa gotovo”, priznala je Domenica.

Kakav nas spektakl čeka te 2030. godine - živi bili pa vidjeli!