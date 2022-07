"Dalmatinski slavuji", tako publika od milja zove klapu Rišpet. Puno duše, puno srca i puno iskrenih emocija tajna je uspjeha klape Rišpet koja cijelo jedno desetljeće plovi hrvatskim glazbenim nebom. Njihove pjesme bilježe milijunske preglede, nastupali su u arenama diljem zemlje, ali i najvećim dvoranama. Publika moći će uživati u njihovim pjesmama na Ljetnoj pozornici u Opatiji 28. srpnja i 11. kolovoza na tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku.

"Riječ je o dva fenomenalna koncertna prostora na kojima klapa Rišpet nastupa po prvi puta. Jedva čekamo 28. srpnja koncert u Opatiji i 11. kolovoza naš koncert u Šibeniku. Opatija i Šibenik su idealna mjesta da podijelimo dobre vibracije i dobru atmosferu zajedno sa svima koji vole njihove pjesme, a mislim da ih u Opatiji Rijeci, Šibeniku i okolici ima jako puno. Sve 'rišpetovke' i 'rišpetovci' će zasigurno doći na svoje. Svi oni zaista mogu očekivati da će im biti lipo i da će ići kući ispunjena srca", kazao je Pero Kozomara.

NET.HR: Kakvi su vam planovi u budućnosti?

KLAPA RIŠPET: Planovi su za sada prije svega odraditi dobro i kvalitetno koncerte ovoga ljeta kojih ima više od 25 i baš smo jako fokusirani na Opatiju, Šibenik i Sustipan u Splitu. Uskoro izlazi i naš novi singl 'Lipo mi je tu' s kojim smo nastupili na Splitskom festivalu ove godine te ćemo ga na ovim divnim pozornicama i promovirati.

NET.HR: Imponira li vam kada vas od milja zovu 'Dalmatinskim slavujima'?

KLAPA RIŠPET: To su Slovenci pred naš koncert u Križankama u Ljubljani 2019. godine smislili pa je to nekako ostalo u medijima i do danas. Slavuj je ptica koja divno pjeva.

NET.HR: Kako je krenula ideja o klapi Rišpet i tko je smislio ime?

KLAPA RIŠPET: Nakon što sam napisao klapske hitove "Ne more mi bit" za Cambi, "Još ne mogu pristat volit" za Iskon pa "Zoru bilu" za Intrade, puno novinara i prijatelja mi je došlo s idejom da napravim svoju klapu. Kako sam cijeli život u glazbi, ideja mi se svidjela, ali trebalo mi je dvije godine da okupim ove moje Rišpete i uspio sam. Danas je već 11 godina trajanja klape. Ideja za ime Rišpet je moja, suprugina i od moga sina. Napravili smo anketu na Facebooku, bila su ponuđena tri imena i Rišpet je uvjerljivo pobijedio.

NET.HR: Volite surađivati s kolegama glazbenicima, što njihova interpretacija donosi klapskoj pjesmi?

KLAPA RIŠPET: Tako je, imamo do sada četiri prekrasna dueta - prvi s legendom Mišom Kovačem, pa s Doris Dragović, Jelenom Rozgom i Duškom Čurlićem. Sjajni ljudi, naši prijatelji sjajni pjevači i pjevačice, divni glasovi, osim naravno Duška koji nije pjevač, ali ima fantastičnu boju i imamo ga u jednoj pjesmi gdje izgovara parlando.

NET.HR: Koliko se klapske pjesme puštaju u radijskom eteru?

KLAPA RIŠPET: Puštaju se, ne mogu reći da se ne puštaju, mada je uvijek malo i očekujete još više. Nadamo se da će se trend promijeniti te da će radijski urednici još više puštati klapske uspješnice.

NET.HR: Na koju pjesmu koju ste izdali ste najponosniji?

KLAPA RIŠPET: Teško je na to odgovoriti da sada ne ispadne da se pravim važan ili nešto slično, nego jednostavno toliko ima lijepih pjesama da je doista teško jednu izdvojiti. Divne su "Prsti zapleteni", "Ćaća", "Mislin samo na te", "Šta mi ljube oćeš kazat", "Kad je pošla ća", "Zora bila"... Stvarno mi je teško na to odgovoriti.