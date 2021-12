Srpska pjevačica Tanja Savić već je mjesecima na udaru medija, a pažnju svih regionalnih portala je privukla zbog svoje navodne veze s gradonačelnikom Banje Luke, Draškom Stanivukovićem.

Bračni brodolom

Pjevačica je nedavno priznala da je ipak sama te da je napokon sretna: "Mislim da je najbolje kad je čovjek sam. Kada možete sami sa sobom popiti kavu, onda je to to, ne treba vam nitko drugi. A sad da ja nekog imam zbog toga što mi je dosadno i samo se želim zabavljati, mislim da to nije poanta. Ako će meni taj netko kvariti sreću, a ja sam sretna sada... Znači ne treba mi nitko", rekla je pjevačica za Grand News, prema pisanju portala Blic.

Podsjećamo, Draško i Tanja navodno su bili u vezi još od siječnja ove godine kada su zajedno fotografirani na Jahorini. Ni jedno ni drugo nikad se nisu oglašavali povodom svoje veze, pa čak ni demantirali da su u istoj, a Savić je predala papire za razvod od supruga Dušana Jovančevića koji je pjevačici putem medija nekoliko puta prijetio da će iznijeti njezin "prljavi veš".

Naime, cijela drama je nastala kada je zakoniti suprug Tanje Savić odveo djecu u Australiju, "kako bih zaštitio od virusa", a da to Savić nije znala, piše 24 sedam. Ova tužna majka godinu dana nije mogla vidjeti svoje mališane, što je vjerojatno presudilo tome da preda papire za razvod.

Zanimljiva cifra za doček 2022.

Srpski portali su se raspisali oko nevjerojatne cifre koju će Tanja Savić zaraditi za doček 2022. Poznato je da Savić prije nije pretjerano zarađivala od glazbe, no ove godine će joj se, navodno, i to promijeniti. Šuška se da će pjevačica za Novu godinu nastupati u jednom beogradskom klubu, a za sam nastup dobit će 25 tisuća eura, piše 24 sedam.