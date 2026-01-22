Sjećanje koje ne blijedi: Parni Valjak emotivnom objavom obilježio godišnjicu Akijeve smrti

Prošle su četiri godine otkako je glazbena scena regije ostala bez jednog od najvećih vokala, legendarnog Akija Rahimovskog.

Njegov odlazak ostavio je neizbrisivu prazninu, no sjećanje na njega živi kroz pjesme i u srcima obožavatelja.

Na četvrtu godišnjicu njegove smrti, 22. siječnja, njegov matični bend Parni Valjak objavio je dirljivu posvetu koja je ponovno ujedinila tisuće fanova u tuzi i ljubavi.

Posveta koja je dirnula tisuće

Na svom službenom Instagram profilu, bend je podijelio moćnu fotografiju Akija s jednog od nastupa. Prikazan u zanosu, s rukama podignutim prema nebu i mikrofonom u pozadini, fotografija savršeno sažima energiju i strast koju je unosio u svaku izvedbu.

Uz sliku stoje stihovi iz njihove pjesme: “Kaži kako izgleda sa one strane sna”, koji u ovom kontekstu dobivaju posebno emotivan i bolan prizvuk. Ispod stihova kratko stoji "Aki Rahimovski" s datumima njegova rođenja i smrti, podsjećajući sve na nenadoknadiv gubitak.

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu emotivnih reakcija. Komentari su se redali jedan za drugim, ispunjeni porukama ljubavi i tuge, a srca i slomljena srca preplavila su virtualni prostor. “AKI... Najveći naš vokal.. Baš fali”, napisao je jedan obožavatelj, sažimajući osjećaje mnogih. Druga je obožavateljica poručila: “Četiri mjeseca, četiri godine, 40 godina, uvijek ću te voljeti”, pokazujući kako vrijeme ne umanjuje uspomenu na legendu. Poruke poput “Zauvek Aki” svjedoče o tome koliki je trag ostavio na generacije koje su odrastale uz njegov jedinstveni glas.

Novo poglavlje

Dok se s tugom prisjećaju svog nezamjenjivog frontmena, Parni Valjak istovremeno prolazi kroz jedno od najvažnijih razdoblja u svojoj povijesti. Bend se nalazi usred proslave velike, pedesete obljetnice postojanja, obilježavajući pola stoljeća na sceni. Nakon Akijeve smrti, bend je 2023. godine okrenuo novu stranicu, a mjesto glavnog vokala preuzeo je Igor Drvenkar, unoseći novu energiju u legendarni sastav predvođen Huseinom Hasanefedićem Husom.

U sklopu velike turneje "Parni Valjak 50", bend niže uspjehe i puni dvorane diljem regije. Nakon spektakularnih koncerata u pulskoj i zagrebačkoj Areni krajem 2025. godine, nastavljaju s nastupima u Zadru, Osijeku, a spremaju i veliki koncert u ljubljanskoj Areni Stožice. Krajem prošle godine objavili su i novi studijski album, Pustit ću glas, koji je simbolično označio početak nove ere.

Ipak, ovom objavom Parni Valjak je pokazao da, unatoč novim pjesmama i budućim planovima, sjećanje na Akija ostaje temelj njihove glazbe i neraskidivi dio identiteta benda. Njegov duh i dalje živi na svakom njihovom koncertu, u svakom otpjevanom stihu i u srcima publike koja ga nikada neće zaboraviti.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Dovoljno je reći Aki' Pero Galić za RTL.hr o svojim počecima i probama s Valjkom: 'Jedna od tih iglica koje su nas potjerale je Parni Valjak'