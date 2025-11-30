Parni Valjak ispunio Arenu do vrha: Koncert za 50 godina pretvoren u emotivni spektakl!

Rock sastav Parni Valjak održao je veliki slavljenički koncert povodom 50 godina od osnutka benda i ispunio Arenu Zagreb do posljednjeg mjesta. Publiku su kroz večer vodili prisjećanja na bogatu povijest benda, emotivni trenuci, ali i snažna energija koja je obilježila njihov povratak na pozornice.

Emotivan početak i prisjećanje na Akija Rahimovskog

Koncert je otvoren presjekom fotografija iz dugogodišnje karijere, nakon čega je uslijedila izvedba pjesme 'Ljubavna'. Gitarist i osnivač benda Husein Hasanefendić Hus (71), jedan od ključnih autora hrvatske rock scene, obratio se publici vrlo emotivno. Podsjetio je na nastup od prije tri i pol godine kada su se na istoj pozornici opraštali od preminulog frontmena Akija Rahimovskog. Hus je također predstavio pjevača Igora Drvenkara (34), mladog glazbenika koji je s bendom započeo novu fazu njihove povijesti.

Drvenkar rasplamsao atmosferu

Nakon Husova obraćanja, publiku je dočekala snažna poruka novog frontmena. Igor Drvenkar, čiji je nastup unio novu energiju u bend, zahvalio je okupljenima na podršci i najavio kako će dati sve od sebe da "rasture večer do kraja". Atmosfera se dodatno rasplamsala nakon prvih taktova pjesme 'Zagreb ima isti pozivni', koju je publika dočekala gromoglasnim pjevanjem.

Hitovi koji su obilježili generacije

Publika je kroz večer uživala u nizu bezvremenskih pjesama poput 'Samo da znaš', 'Mijenjam se', 'Zastave', 'Gledam je dok spava' i 'Otkad te ne viđam često'. Poseban trenutak dogodio se s početkom pjesme 'Stranice dnevnika', kada se publika spontano priključila pjevanju i još jednom pokazala da pjesme Parnog Valjka žive neovisno o generacijama.

Iznenađenje na pozornici

Hus je predstavio i mladog glazbenika Mateja Miloševa, koji im se pridružio na pozornici te s bendom izveo pjesmu 'Vrijeme ljubavi'. Suradnja je izazvala oduševljenje publike i dodala još jedan poseban trenutak večeri.

