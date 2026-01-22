FREEMAIL
PROMIJENJEN DATUM /

Saša Matić stiže u Rijeku, najavio večer ispunjenu emocijama

Saša Matić stiže u Rijeku, najavio večer ispunjenu emocijama
Foto: Mario Poje/extra Fm

Zbog tehničkih uvjeta te dodatnih produkcijskih i vizualnih unaprjeđenja, riječki koncert će se umjesto 13. veljače održati 25. travnja

22.1.2026.
18:53
Hot.hr
Mario Poje/extra Fm
Nakon nedavno održanih i rasprodanih koncerata u zagrebačkoj Areni, na kojima je Saša Matić još jednom potvrdio status jednog od najomiljenijih regionalnih izvođača, s velikim se interesom iščekuje i njegov dolazak pred riječku publiku u Dvorani Zamet.

Saša Matić stiže u Rijeku, najavio večer ispunjenu emocijama
Foto: Mario Poje/extra Fm

Zbog tehničkih uvjeta te dodatnih produkcijskih i vizualnih unaprjeđenja, koja prate realizaciju ovakvih koncertnih produkcija, riječki koncert će se umjesto 13. veljače održati 25. travnja 2026. godine.

"Nekad se stvari poslože malo drugačije nego što smo zamislili, ali siguran sam da će nam travanj donijeti lijepu večer u Rijeci. Radujem se što ćemo zajedno uživati u pjesmi i emocijama", poručio je Saša Matić.

Saša Matić stiže u Rijeku, najavio večer ispunjenu emocijama
Foto: Mario Poje/extra Fm

Riječku publiku u subotu, 25. travnja, očekuje večer ispunjena prepoznatljivim emocijama i repertoarom koji uključuje najveće hitove poput "Kralj izgubljenih stvari", "Poklonite mi nju za rođendan", "Nađi novu ljubav" i "Samo ovu noć", kao i novije pjesme "Daleko", "Dalje", "Stani malo" i "Sviraj rode". 

Saša Matić stiže u Rijeku, najavio večer ispunjenu emocijama
Foto: Mario Poje/extra Fm

 

POGLEDAJTE VIDEO: Zagreb dobiva moderno kupalište s posebnom atrakcijom, bili smo na gradilištu u Španskom 

Saša MatićKoncertRijeka
PROMIJENJEN DATUM /
Saša Matić stiže u Rijeku, najavio večer ispunjenu emocijama