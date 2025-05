GLAZBENI SPEKTAKL /

Rock Opera stiže na ljetnu pozornicu Opatije

Foto: Dario Horvat

21. kolovoza čak 50 izvođača na pozornici izvodit će glazbu bandova poput Led Zeppelin, Queen, Deep Purple, The Doors, AC/DC, Pink Floyd, Toto, The Rolling Stones, The Beatles, Tine Turner, Prince-a i drugih svjetskih imena