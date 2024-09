Reper koji nikada nije slavio rođendan otkrio da se povlači sa scene

Mihajlo Veruović, poznatiji pod umjetničkim imenom Voyage (23) srpski je pjevač, reper, tekstopisac i glumac, koji je za srpski Blic otkio daljnje planove koji se tiču njegove karijere. Kako je izjavio za srpski medij, do svoje 25. godine planira se umiroviti i osnovati vlastitu obitelj.

"Do 25. godine se bavim ovim, kasnije radim djecu, sretnu obitelj i uživam. Težit ću još boljem od onoga što imaju moji roditelji. Trudit ću se da to bude zrelije, ljepše i iskrenije. Slava, novac i sve što dođe s tim ne može se mjeriti s obitelji. To je nešto u što toliko vjerujem, da je to možda i jedini san koji imam."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Život ga nije mazio; kao sin Milana Veruovića, nekadašnjeg tjelohranitelja ubijenog premijera Zorana Đinđića, mnogo je propatio. Zbog ovog incidenta, cijela se obitelj preselila u Francusku. Popularnost je stekao singlom "Budi tu" s tadašnjom djevojkom Breskvicom, a danas njegova obitelj uživa u plodovima njegovog rada. Danas je uvelike popularan, a u razgovoru za Blic je otkrio prednosti i mane ulaska u muzički svijet kao mlad umjetnik, dijeleći svoja iskustva i izazove koje je doživio tijekom karijere.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ljudi ga ne shvaćaju ozbiljno zbog godina

"Prednost je manji broj bora na licu i to što imam više vremena i prava na greške, dok je mana toga što te ljudi neće shvatiti ozbiljno zbog godina. Imao sam taj problem na početku karijere. Stariji nisu htjeli dolaziti u klubove, a mlađe od 18 nisu primali, a onda se dogodila pjesma “Pleši” i puno toga se promijenilo. Nakon mog dueta s Cecom, mnoge starije kolege su imale komentare koje smatram subjektivnima i ostrašćenima. Nisu realni. Mnogi stariji kolege zamjeraju našoj mladosti i trendovima koje ona donosi. Nemam s tim što raditi. U studiju sam, radim svoje pjesme, ne moram kao neki ljudi moliti nekoga za pjesmu."

Pored svega, dao je i savjet svojim vršnjacima, govoreći da je važno imati snove jer mašta čini čuda: "Mislim da samo trebaju sanjati. Mašta radi svašta, to je stvarno istina. Nikada ne trebaju dopustiti da netko tko ima manje snove od njih pokvari njihove velike snove."

Tajanstvena djevojka

Inače, Voyage ima i tajanstvenu djevojku Tamaru. Naglasio je da mu jako puno znači njezina podrška.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jako mi je bitna, provodimo puno vremena zajedno. Pričamo o svemu. Jako mi je drago kada netko koga volim pruži malo podrške i potakne me da nastavim raditi."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podjetimo, Voyage je postao poznat 2019. godine, kada je izdao svoj hit "Budi tu" u suradnji s tadašnjom djevojkom Breskvicom. Ovaj singl brzo je osvojio publiku i privukao pažnju medija, što je značajno povećalo njegovu prisutnost na glazbenoj sceni. Također, privukao je veliku pažnju javnosti kada je izjavio da nikada nije slavio rođendan jer kao mali nije imao novaca, dok je kasnije izgubio želju za njegovom proslavom.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Hrvati i dalje slušaju većinom srpski rap. Na ljestvici i dalje dominiraju Nucci, Voyage, Rasta