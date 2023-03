Izabrano je svih 37 pjesama koje će se ove godine natjecati na Eurosongu u Liverpoolu. Prema kladionicama, favorit za pobjedu je Švedska, odnosno Loreen s pjesmom "Tattoo", a slijedi Finska tj. Käärijä s pjesmom "Cha Cha Cha". Treća je Ukrajina, dok je Hrvatska na 15. mjestu. Podsjetimo, Hrvatska će se natjecati u prvoj večeri natjecanja, kada će u konkurenciji od 15 pjesama pokušati izboriti svoje mjesto u finalu.

Ovo je svih 37 pjesama koje će se natjecati:

Loreen - Tattoo

Käärijä - Cha Cha Cha

TVORCHI - Heart Of Steel

Alessandra - Queen Of Kings

Noa Kirel - Unicorn

Blanca Paloma - Eaea

Mae Muller - I Wrote A Song

Vesna - My Sister's Crown

Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?

La Zarra - Évidemment

Iru - Echo

Marco Mengoni - Due Vite

Remo Forrer - Watergun

Brunette - Future Lover

Let 3 - Mama ŠČ!

Luke Black - Samo Mi Se Spava

Pasha Parfeni - Soarele şi Luna

Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning Daylight

Voyager - Promise

Lord Of The Lost - Blood & Glitter

Diljá - Power

Alika - Bridges

Blanka - Solo

TuralTuranX - Tell Me More

Wild Youth - We Are One

Mimicat - Ai Coração

Andrew Lambrou - Break A Broken Heart

Victor Vernicos - What They Say

Reiley - Breaking My Heart

Joker Out - Carpe Diem

The Busker - Dance (Our Own Party)

Gustaph - Because Of You

Piqued Jacks - Like An Animal

Monika Linkytė - Stay

Sudden Lights - Aijā

Albina & Familja Kelmendi - Duje

Theodor Andrei - D.G.T. (Off And On)

Kroz polufinalne večeri gledatelje pred malim ekranima i publiku vodit će glumica Hannah Waddingham, glazbenica Alesha Dixon i ukrajinska pjevačica Julia Sanina. U finalnoj večeri pridružit će im se i poznati voditelj Graham Norton. Uz njih, natjecatelje će najavljivati i Sam Quek, Mel Giedroyc, Rylan, Scott Mills i Timur Mirošničenko.