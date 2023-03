Obožavatelji Eurosonga ostali su u šoku kada je hrvatski žiri na sinoćnjem švedskom izboru za pjesmu Eurovizije glavnoj favoritkinji Loreen dodijelio samo osam bodova. Ona je na koncu, kako se i očekivalo, odnijela pobjedu.

"Jedino Hrvatska nema ukusa, vidim. A sudeći po pjesmi koju oni šalju na Eurosong, i ne čudi me", "Hrvati, jeste li vi gluhi?", "Hrvatska se očito ove godine odlučila zezati s Eurosongom na svim razinama", "Hrvati, jeste li dobro?", "Ne čudi me s obzirom na to kakvo smeće šalju u Liverpool", "Imaju obraza nakon što su odabrali onaj kaos od pjesme, tu zemlju treba isključiti", pisali su fanovi Eurosonga na Twitteru.

Kako svaka medalja ima dvije strane, tako je i u ovom slučaju bilo onih koji su podržali naše glasove za Loreen te su utvrdili da "jedino Hrvatska ima ukusa".

Loreen su svi dali 12 bodova - osim nas

Podsjećamo, Hrvatska je bila jedna od osam zemalja čiji su žiriji glasovali na švedskom izboru za eurovizijskog predstavnika, poznatom kao Melodifestivalen. Od tih osam zemalja, Hrvatska je bila jedina čiji žiri pobjednici Loreen nije dao 12 bodova.

Hrvatski žiri Loreen je dao osam bodova, dok je maksimalnih 12 dodijelio 17-godišnjem Theozu, koji je izveo pjesmu "Mer av dig". Članovi HRT-ova žirija bili su radijske glazbene urednice Đurđica Ivanković i Ema Gross, urednik Željko Mesar, voditelj i glazbeni urednik Dinko Komadina te urednik projekta Dora 2023. i voditelj HRT-ove delegacije Eurosong 2023. Tomislav Štengl. U eter švedskog izbora javljala se voditeljica i novinarka Zlata Mück Sušec.

Theoz je na kraju završio na petom mjestu, dok je Loreen s 92 boda koje joj je dodijelio žiri te 85 koje joj je dodijelila publika odnijela pobjedu. Švedsku će ona predstavljati pjesmom "Tattoo".

A kada smo kod Eurosonga, naši predstavnici Let 3 večeras će premijerno predstaviti službeni spot za pjesmu "Mama ŠČ", i to u središnjem Dnevniku HRT-a. Jedva čekamo!