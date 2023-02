ŠTO NA BINI SJA VISOKO? / Oni kažu, 'sve je to rokenrol': Ako su ovo dosadašnji kostimi grupe Let 3, što nas tek čeka na Eurosongu?

"Sve je to rokenrol", krilatica je koja posebno vrijedi u slučaju riječke grupe Let 3. Nakon što su nas, blago rečeno, ostavili bez teksta svojim nastupom na ovogodišnjoj Dori, kojim su si priskrbili i pobjedu, odlučili smo malo pročačkati po arhivi u potrazi za najluđim kostimima u kojima su se do sada pojavili na koncertima. Težak posao je bio pred nama, ali nakkon ovog vas barem neće čuditi u čemu god da se pojave na Eurosongu.....ili ipak hoće? Okej, ostavljamo im prostora!