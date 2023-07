NAJLUĐI PARTY / Počela je Ultra! Split pod opsadom horde partijanera, već je bilo posla za Hitnu, a i policiju: 'Skidao je i čarape, patike, uloške iz patika'

Na splitskom stadionu Parku mladeži u petak je počeo Ultra Europe festival zbog kojeg se još od četvrtka ulicama grada podno Marjana slijevaju kolone mladih partijanera iz gotovo svih zemalja svijeta. Atmosfera je luda na ulazu, horda partijanera je čekala da se rampa otvori, što se i dogodilo u 19 sati. Voditelj projekta Ultra Alek Ek-Kazal rekao je za RTL da očekuju rekordan broj posjetitelja. "Zabava je uvijek dobra ali u kontroliranim uvjetima. Upravo to i mi na najvišoj razini omogućavamo. Festival se zatvara u pet ujutro, nakon 10 sati odlične zabave, vrhunskog audio-vizualnog spektakla, mislim da je svakom u interesu otići doma i malo odmoriti oči i pripremiti se za iduće dane. Ultra kao festival surađuje i s Turističkom zajednicom, Splitsko-dalmatinskom županijom, Gradom Splitom, upravo kako bi se poruke odgovornog ponašanja u javnosti ali i na samom festivalu prenijele samim posjetiteljima". Slobodna Dalmacija javlja da su policija i redari pretresli jednog festivalca od glave do pete. "Ono što smo mogli vidjeti je da su pronašli komadić tablete. Skidao je i čarape, patike, uloške iz patika... Kontaktirali smo PU Splitsko-dalmatinsku, koja nam je rekla da za sada po pitanju droge nije ništa evidentirano te da će sa svim brojkama izvijestiti javnost ujutro." Tijekom tri dana očekuje se veći broj posjetitelja, više od 140.000 partijanera iz 143 zemlje svijeta. Ultra će u Splitu trajati do 9. srpnja, nakon čega će se partijaneri premjestiti na Brač, Hvar i Vis. Neki od njih - Olivia i Jackson iz Floride u Split su došli isključivo zbog Ultre kao istinski ljubitelji elektroničke glazbe, a onda i zbog vremena u gradu koje je najpogodnije za uživanje u moru. Bogomir i Bela iz susjednu su Slovenije na proputovanju Jadranom, a prvi dan festivala iskoristili su za posjet Splitu, u jutarnjim satima učenjem o povijesti grada, a navečer radi zabave na Parku mladeži. Na velikoj će pozornici nastupiti Adam Beyer, Afrojack, Alesso, Axwell, Boris Brejcha, Carl Cox, Charlotte de Witte, DJ Snake, Enrico Sangiuliano, Fedde Le Grand, Gryffin, Hardwell, HI-LO, Martin Garrix, Mathame, Morten, Nora En Pure, Oliver Heldens, Steve Aoki, Tchami, Zedd, Timmy Trumpet, W&, Nicole Moudaber, Juliet Fox, Ginchy, Maz, Masano, Millean, Pero Fullhouse, Rory i Tomo in der Muhlen. Jedna od perjanica ovog izdanja Ultre je Hardwell, nizozemski DJ, potom nastupaju Nizozemac Jeffrey Suturious, Adam De Great, Avao, DR Phunk, KDH, Mr. Black, Olly James, Temworx, Tim Hox i Vinnie. Nastupit će i hrvatski izvođači Ana Antonova, Arseniyeah, Ivna Ji, Jan Kinčl, PEZNT, Tom Bug, Akira, Avadox, Chris Willsman, Dave Caffrey, Gil Glaze Jimmy Clash, Lorenzo, Mike&Me, Pink Panda, TJO, Vanillaz, Yamatomaya i Yaksa.