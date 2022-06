Mlada kantautorica Pava, koja nas je osvojila svojom glazbenom vještinom, skromnošću i osmijehom sa svoja prva tri singla, “Ponekad”, “Budi mi dobro” i “Dopusti mi”, za četvrti singl odabrala je pjesmu koja se razlikuje od njenog dosadašnjeg rada. “Horizont” je ljetna pjesma zanimljivog teksta i plesnog ritma koja osvaja na prvu. Za sve koji još uvijek nisu imali priliku upoznati ovu smjelu i srdačnu Mostarku, sada je prava prilika.

Pava, u Zagreb si došla prije samo dvije godine - od toga dana - potpisala si ugovor s najvećom diskografskom kućom u Hrvatskoj, počela si svirati u renomiranim zagrebačkim restoranima i barovima, udala si se i izbacila si četiri singla. A sve to - jer si skupila sve svoje stvari u kofer! Jesi li uopće svjesna svega? Kako je izgledao tvoj život u Mostaru prije nego što si se doselila u Zagreb?

Kad tako sve nabrojiš stvarno zvuči kao puno toga odjednom, ali dok se sve to odvijalo bilo je izazovno i uzbudljivo, ali nimalo nametno, sve je išlo svojim redom i prirodno. Definitivno mi sve ovo nije bilo u planu ovako brzo, ali ništa ne bih promijenila. Pakiranje torbi i dolazak u Zagreb se pokazao kao najbolji korak u mom životu i kad me pitate kako je moj život u Mostaru izgledao moram se zamisliti i sjetiti. Nije mi to drago priznati, ali imam osjećaj da je to bilo prije tri života, ipak uvijek sam ja - ja i moj život izgledao je slično, natrpan raspored svim i svačim do čega sam mogla doći, vježbanje, pjevanje i glupiranje u pauzama.

Koje su predrasude o Hercegovcima u Zagrebu istinite? Ima li ih stvarno na svakom koraku? Nose li svi stvarno bijele čarape?

Predrasuda ima pregršt, neke opravdane, neke ne, ali ima nas. Drago mi je da nas ima, poduzetan smo narod i cvjetamo gdje se god posadimo. Nadam se da ću i ja pridonijeti toj slici.

Što se tiče bijelih čarapa, zar ima ljudi koji ih ne nose?

Što ti najviše nedostaje iz Hercegovine u Zagrebu?

Ljudi. Definitivno ljudi. Mislim da nema toplijih ljudi od Hercegovaca. Kod nas se uvijek nudi hranom, pićem, pjesmom, razgovorom, uvijek se ima vremena i volje za popit kavu, a u užurbanom Zagrebu mislim da nam to svima fali.

Misliš li zauvijek ostati u Zagrebu ili bi voljela živjeti negdje drugdje?

Ne razmišljam toliko daleko u budućnost, volim Zagreb i sve što mi je pružio. Planiram graditi karijeru u njemu, ali se planovi svakodnevno mijenjaju, tako da šta god život ponudi ja ću prihvatiti i učiniti s tim najbolje što znam.

Što ti je najviše smetalo u Zagrebu kada si se tek preselila?

Ja sam onaj tip osobe koji ne voli pretjerano promjene, tako da puno toga mi je smetalo hahah

Klima koja nije ni slična onoj u Mostaru, naglasak i riječi koje često ne razumijem, ljudi koji žive jedni kraj drugih, ali se ne poznaju, puno toga mi je bilo nepoznanica. No, naučila sam se na sve to, dio prihvatila takvo kakvo je, dio istinski zavoljela.

Odrasla si u glazbenoj obitelji, cijeli život sviraš i pjevaš. Za svoj prvi singl izabrala si pjesmu 'Ponekad'. Nedugo zatim, objavila si 'Budi mi dobro' i 'Dopusti mi', a sada je tu i 'Horizont'. Zašto baš tim redoslijedom?

Ne znam vam točno reći zašto i kako, samo znam da mi je to bilo nekako logično i gledajući unatrag mislim da nisam pogriješila. Kao što sam već rekla, život nađe načina da mijenja i oblikuje naše planove, trebamo samo pustiti da sve ide svojim tokom.

Reci nam malo više o najnovijem singlu, 'Horizontu'. Što bi voljela da drugi ljudi prepoznaju u toj pjesmi?

Horizont je zasad iznimka među mojim pjesama, ali neće zadugo ostati. Pod iznimka mislim na brži ritam pjesme, ali i na njezin tekst. Nadam se da ju slušatelji neće protumačiti kao bezobraznu ili drsku nego kao vrckavu i humorističnu što mi je bio cilj.

Po čemu je sve svaki singl drugačiji od prethodnog i koliko 'Pave' donosi svaki singl zasebno?

Svakim singlom pokušavam "ispraviti" nešto što mi se nije svidjelo na prošlom. Mislim da mogu govoriti u ime svih glazbenika kad kažem da pjesma nikad nije završena i da se uvijek na njoj ima što raditi, no postoje rokovi koji kreativne procese privedu kraju. I da, uradimo najbolje što možemo i znamo, zadovoljni smo s pjesmom, ali nakon njezinog izlaska preslušamo je još nebrojeno puta i uočimo barem deset stvari koje bismo napravili drugačije. Spremimo to u neku ladicu u glavi i na sljedećoj pjesmi pokušamo to popraviti i tako iz pjesme u pjesmu. Sa sigurnošću mogu reći da je svaka pjesma donijela maksimalno mene i onoga što sam u tom trenu mogla ponuditi, ali se nadam da se svakom pjesmom vidi napredak i moj rast u umjetnosti.

U kojoj si pjesmi ti najviše ti?

Nadovezat ću se na prošlo pitanje i reći da se najviše pronalazim u posljednjoj pjesmi jer sam sve znanje, iskustvo i vještine koje imam dala u nju. Vrckasta je, smiješna, smjela i vesela, sve osobine koje bih i sama željela imati, ali ako budemo ponovo pričali nakon izlaska sljedećeg singla, odgovor će opet biti - posljednja.

Koje snimanje spota ti je do sada bilo najzabavnije?

Svaki spot je imao svoju čar. Snimanje prvog spota neću nikad zaboraviti, nisam uopće mogla vjerovati što se događa. Drugi spot sam obilježila tako što sam ga snimala u Gorancima iznad mog rodnog Mostara, pa mi je posebno drag.

Treći spot je bio jako zanimljiv jer smo se trudili napraviti one-take video, ali s promjenama odjeće pa smo morali biti jako precizni s radom kamere i mojih pokreta što, ako poznajete mene, znate da jako volim.

A posljednji spot je dio čisti gušt. Došli smo u studio, namontirali mikrofon i ja sam samo pjevala i uživala. Svaki je donio nešto svoje po čemu ću ga pamtiti, ali neka konačni odgovor bude snimanje spota za Horizont :)

U jednom od svojih intervjua priznala si kako slušaš sve - od Kandžije i Golih žena, preko Mije Dimšić do Najboljih hrvatskih tamburaša. Što je posljednje što si poslušala, a što te baš ostavilo bez teksta?

Posljednje što sam poslušala je Footloose mjuzikl koji me oduševio, a ono što me posljednje ostavilo bez daha je jedna Live izvedba Summertime od Elle Fitzgerald gdje je toliko fenomenalno frazirala kroz cijelu pjesmu da sam morala pogledati video nekoliko puta zaredom.

Četiri singla su iza tebe. Sada se već polako, ali sigurno bližiš svom debitantskom albumu. Koje ćemo žanrove još na njemu moći poslušati? Hoće li doći do neke suradnje?

Da, tako sam sretna što priča o albumu nije više samo priča već bliska budućnosti. Album je već snimljen i to u RSL Studiju u Novom Mestu u Sloveniji i jedva čekam da ga čujete. Na njemu su radili odlični glazbenici koje imam sreću zvati svojim prijateljima, a album definitivno nije monoton. Pojavljuje se malo svakog meni dragog žanra, od klasičnog popa, bluesa, countryja, funka do hip-hopa. Što se tiče suradnji, bit će ih, ali vam neću još otkriti s kim.

Čiju bi glazbenu kritiku za tvoj album prvijenac voljela pročitati?

Ajme, nisam o tome ni razmišljala, a vrijeme je da krenem.

Svaka konstruktivna kritika je dobrodošla i veselim se svakom komentaru jer to znači da je netko odvojio vrijeme da posluša album, a onda o njemu nešto i napiše. Nemam nijednu osobu konkretno na umu.

Tri riječi koje te najbolje opisuju?

Uporna, uredna i pospana. Pa nek čitatelji tome daju smisao koji god žele.