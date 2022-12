Nakon dvije i pol godine stanke, u subotu 03.12. od podneva pa sve do ponoći u cafe baru Botaničar održava se deseto izdanje jedinstvenog programa Kultiviranje. Kao i kod prvog izdanja

veselo druženje uz razne vidove kreativnog izražavanja događa se u predbožićno vrijeme u toploj atmosferi Botaničara. Ovaj put na Kultiviranju osim glavnog, večernjeg dijela, kroz dan posjetitelje čeka pop-up store gdje će se prodavati rukotvorine umjetnice Lune Džidić i torbe Hane Tintor. Novci od prodaje torbi donirati će se Hrvatskoj mreži beskućnika. Zatim glazbeni dnevni dio uz kućni Svakober event vodi posjetitelje iz ugodnog glazbenog popodneva u večernji kultur žur gdje se očekuju art razgovori, ples i tango performans.

Na desetom izdanju Kultiviranja družiti ćemo se sa bendom Plavetna: Iza brenda Plavetna stoji zagrebačka biologinja i umjetnica Luna Džidić. U svojem radu veliku važnost daje razumijevanju procesa izrade predmeta od gline, biljaka i metala kroz znanja o biologiji i kemiji. U keramičkoj radioni često eksperimentira s biljnim materijalom i divljom glinom, a ostatke metala također koristi u izradi glazura za keramičke predmete, što im daje poseban i unikatan izgled.

Svakober je DJ kolektiv i zapravo event koji slavi različitosti, društvo i druženje kroz dobru glazbu, dobru kapljicu i domaću atmosferu. lnspirativni ambijent Botaničara postaje mjesto gdje glazba ima posebno značenje, mjesto gdje se dijele glazbena otkrića, mjesto gdje se istinski cijeni i uživa u glazbi. We go worldwide but we stay at home! Na posljetku, Svakober je mjesto susreta stilova, ljudi i osmijeha. Give a little, get a lot of love back!

Samonikla je nova vrsta održive cvjećarnice, čija se ponuda bazira na dostupnom sezonskom, lokalnom, cvijeću koristeći isključivo prirodne materijale. Samonikla su Maja Subotić Šušak i Katarina Zlatec koje sa vanjskim suradnicama čine snažni kolektiv od četvero žena. Samoniklo bilje sinonim je za nešto što je nastalo djelovanjem prirode bez čovjekova utjecaja. Njihova filozofija i stil rada proizlazi i nalazi inspiraciju upravo u takvoj netaknutoj, ‘sirovoj’ prirodi, te njihove kreacije u sebi uvijek sadrže divlje biljke koje same beru.

Tango garden i tango Zagreb: Tango je nježan i suptilan društveni ples u kojem se sve temelji na improvizaciji među partnerima što će nam tijekom večeri demonstrirati predstavnici škole Tango Garden i Tango Zagreb uz još par internacionalnih plesača koji plešu i podučavaju tango u Zagrebu.

Hana Tintor je ilustratorica, autorica i animatorica kratkih animiranih filmova. Diplomirala je vizualne komunikacije na Studiju dizajna u Zagrebu, a zatim i ilustraciju u Cambridge School of Art (Anglia Ruskin, Cambridge, UK). Ideje pronalazi prisluškujući tuđe razgovore i promatrajući ljude oko sebe (ali nije stalker, obećajem.) Ilustrirala je slikovnice (za djecu i odrasle), oslikala vanjske zidove i zidove interijera, ilustrirala članke u časopisima, dizajnirala i režirala kratke animirane filmova.

Ena Čuček je umjetnica i dizajnerica iz Zagreba, ujedno je i autorica vizuala za deseto izdanje Kultiviranja. Njezini radovi se najčešće nalaze na granici između kolaža, instalacije, tekstila i keramike. U posljednje vrijeme se usmjerava i na izradu namještaja koji graniči s umjetničkim i dizajnerskim kontekstom te pokreće svoj brend Iliya @iliya.world.

Lucija Bužančić je animatorica i ilustratorica iz Splita. Završila je Filozofski fakultet i Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. Sa svojim diplomskim filmom naslova ‘Proces’ (2017.) sudjelovala je na nekoliko međunarodnih festivala i naposljetku 2018. uvrštena u VAF Nove talente (danas CEE animation talents).

Danas živi i radi kao umjetnica u Zagrebu. Njeni novi filmovi su trenutno u produkciji Ustanove Zagreb film. Njene ilustracije često su inspirirane životom u Splitu danas, i često više od svega prikazuju upravo – gužve.

NA_OKO - Multidisciplinarni kolektiv koji se bavi Food Designom. Kreira multisenzorne projekte kojima nastoji povezati dizajn i hranu u komunikacijski alat i stvarati nova iskustva kroz medij hrane. Radovi kolektiva su raznovrsni: obuhvaćaju instalacije, proizvode, interijere, vizualne identitete, organizacije posebnih gastronomskih evenata, a na Kultiviranju će vas oraspoložiti svojim boozy bitsima.

Kultiviranje je jedinstveni umjetnički program koji se održavao (prije pandemije) svaka tri mjeseca u poznatom zagrebačkom cafe baru Botaničar koji funkcionira i kao galerija odnosno

klub sa raznim kulturnim programima u organizaciji udruge Novi Projekt Kulture. Koncept Kultiviranja je osmišljen na slijedeći način - radi se o jednodnevnom, cjelovečernjem događaju gdje se publici predstavljaju tri umjetnika.

Kultiviranje djeluje kao izložba, performans, prezentacija i interakcija umjetnika, njegovog djela i publike. Program postoji od 2017. godine i od tada do danas program se organizirao u devet vrlo uspješnih izdanja zbog velike zainteresiranosti umjetnika koji se žele predstaviti zagrebačkoj publici te sjajnoj posjećenosti publike koja je željna novih i „drugačijih“ događaja u Zagrebu. Program su osmislili trojac Ivica Ivčević, voditelj cafe bara Botaničar i njegovog kulturnog programa, Ema Gerovac, strateg i user-researcher i Katia Abramović, producentica u oglašivačkoj industriji (Ema i Katia su članice kolektiva Na_Oko).