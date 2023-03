Bend Mejaši trebali su nastupiti 1. srpnja ispred pulskog Kaštela, no Grad im je odbio dati dozvolu za to. Na zahtjev Večernjeg lista, iz Pule su prokomentirali tu svoju odluku.

U priopćenju su kazali da su bili prisiljeni izvršiti selekciju jer je interes za održavanje programa u svim prostorima kulturno-povijesnih spomenika u Puli znatno veći od broja raspoloživih termina. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

"U postupku utvrđivanja programa koji će se održati u prostorima kulturno-povijesnih spomenika u Gradu Pula-Pola u 2023. godini, Povjerenstvo za programe u prostorima kulturno – povijesnih spomenika Grada Pula – Pola, osnovano 27. veljače 2014. godine, utvrdilo je ispunjavanje kriterija programa koje su predložili organizatori te predložilo programe i uskladilo termine održavanja u svim kulturno-povijesnim spomenicima tijekom ljetne glazbeno-scenske sezone.

Interes za održavanje programa u svim prostorima kulturno-povijesnih spomenika u Gradu Puli u 2023. godini znatno je veći od broja raspoloživih termina. U situaciji kada nije moguće održavanje svih predloženih programa bila je nužna selekcija programa koji će se održati.

'Ograničeni broj termina'

Obzirom na ograničeni broj termina te na posebnu potrebu usklađenja termina održavanja programa u prostoru Povijesnog i pomorskog muzeja Istre i prostoru Malog rimskog kazališta koje se uskoro otvara u neposrednoj blizini, što dodatno ograničava broj raspoloživih termina, Povjerenstvo je, u okviru svoje nadležnosti i ovlaštenja, izvršilo selekciju svih zaprimljenih prijava, uskladilo termine održavanja programa te predložilo programe za održavanje u prostoru Povijesnog i pomorskog muzeja Istre za 2023. godinu.

Slijedom naznačenog, Povjerenstvo nije zabranilo održavanje niti jednog programa pa tako niti održavanje koncerta Mejaša koji je predložio organizator Incognito Agency", stoji u priopćenju za Večernji koje je potpisala predsjednica Emina Popović Sterpin u ime Povjerenstva za programe u prostorima kulturno – povijesnih spomenika.

Podsjetimo, član Mejaša Nikola Bosilj za "RTL Direkt" prokomentirao je cijeli slučaj.

"Žao mi je što je do toga došlo jer mislim da se Mejaši i Istra zaista vole. Mi smo u Puli svirali već i prije. U Istri smo svirali nebrojeno puta i bilo nam je fenomenalno. Istra i Mejaši gaje jednu posebnu emociju. Znamo da su to veseljaci i dobri ljudi u upravo zato se rado vraćamo. Upravo je to jedan od razloga zašto smo htjeli 1. srpnja i održati koncert", rekao je.

Gradonačelnik nije čuo za zabranu

"Za one koji to brane, bilo bi dobro da se ipak malo raspitaju 'Tko to tamo pjeva i što pjeva', a kad su Mejaši u pitanju sve je jasno", istaknuo je Bosilj.

"Organizator nas je obavijestio da nam je koncert u Puli otkazan. Njemu je usmenim putem objašnjeno da je naša glazba birtijaška", rekli su prethodno iz benda za 24 sata.

Mejaši su zatim dodali da se oni ne bave politikom te su poručili: "Taj koji je donio tu zabranu nikad nije bio na našem koncertu. Mi izvodimo najveće hitove hrvatske glazbe. Kome smeta hrvatska tradicionalna tamburaška glazba?".

Pulski gradonačelnik Filip Zoričić je za Index komentirao koncert koji se trebao održati u Puli: "Ne, prvi put čujem za to".