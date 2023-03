Prvog srpnja je ispred pulskog kaštela trebao nastupati bend Mejaši, ali Grad im je odbio dati dozvolu. Njihova glazba u pulskom gradskom povjerenstvu ocijenjena kao 'birtijaška glazba'.

Za Direkt je ovo komentirao član benda Nikola Bosilj.

"Žao mi je što je do toga došlo jer mislim da se 'Mejaši' i Istra zaista vole. Mi smo u Puli svirali već i prije. U Istri smo svirali nebrojeno puta i bilo nam je fenomenalno. Istra i 'Mejaši' gaje jednu posebnu emociju. Znamo da su to veseljaci i dobri ljudi u upravo zato se rado vraćamo.

Upravo je to jedan od razloga zašto smo htjeli 1. srpnja i održati koncert", rekao je Bosilj za RTL Direkt.

"Za one koji to brane, bilo dobro da se ipak malo raspitaju 'Tko to tamo pjeva i što pjeva', a kad su 'Mejaši' u pitanju sve je jasno.