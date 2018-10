ODLIČNE VIJESTI ZA SVE LJUBITELJI GLAZBE: Spotify dolazi u Hrvatsku?

Spotify već koristi više od 180 milijuna korisnika širom svijeta, a potpisivanjem ugovora s Hrvatskom društvom skladatelja omogućilo je dolazak poznatog streaming servisa u Hrvatsku

Hrvatsko društvo skladatelja (HDS ZAMP) objavio je kako je krajem rujna potpisan ugovor s popularnim glazbenim servisom Spotify kojim se licenciraju prava za katalog hrvatskih autora na vodećem svjetskom streaming servisu, piše na stranicama HDS ZAMP-a.

Ivo Josipović ‘upao’ na listu najizvođenijih skladatelja

Odlične vijest za hrvatske umjetnike

Spotify danas korisnicima nudi više od 40 milijuna pjesama i 3 milijarde playlista, a prisutan je u ukupno 65 zemalja svijeta, te je jedan od najpopularnijih servisa za streamanje glazbe diljem svijeta.

“Od sada će HDS ZAMP izravno, temeljem izvještaja koje će primati od Spotifyja, za domaće autore i nositelje prava ostvarivati naknadu od korištenja njihovih glazbenih djela na pan-europskom teritoriju. Do ove su godine taj zadatak u zemljama gdje je servis već aktivan obavljala sestrinska društva za kolektivno ostvarivanje prava i naknadu prosljeđivala HDS ZAMP-u, a on svojim članovima”, navodi HDS ZAMP.

“Izravnim ostvarivanjem prava i obradom podataka o korištenju hrvatskog repertoara od strane HDS ZAMP-a očekuje se povećanje iznosa kojeg će članovi dobivati za slušanje njihovih pjesama na popularnom servis”, navodi se u priopćenju Hrvatskog društva skladatelja.

(NE)OČEKIVANO: Spotify je upravo otkrio da je heavy metal popularniji od popa

Dolazak popularnog servisa

“Potpisom ugovora o izravnom licenciranju prava stvoreni su i preduvjeti za dolazak Spotifyja na hrvatsko tržište, no to ne ovisi o nama. Točan datum dostupnosti servisa za Hrvatsku još nam nije poznat jer to ovisi o tehničkim detaljima i poslovnoj odluci samog servisa”, izjavio je glavni direktor HDS ZAMP-a, Nenad Marčec.

Marčec je ustvrdio kako su uspješno okončali još jednu dugu pregovaračku priču i potvorili novo poglavlje za svoje članove, te kako je to novi dokaz da slatko aktivno radimo na tome da ljuditeljima glazbe omoguće dostupnost što više izvora glazbe, imajući pri tom na umu interese svojih članova.

‘Vjerujem da taj dan nije daleko’

“Potpisom ovog ugovora naši će autori ostvariti ravnopravan položaj sa svjetskim kolegama na globalnom tržištu. Od sada će i oni putem HDS ZAMP-a direktno ostvarivati svoja prava od glazbenog servisa Spotify, gdje god se u Europi i šire slušali. I mi, kao i drugi fanovi glazbe u Hrvatskoj, s nestrpljenjem očekujemo otvaranje ovog servisa na našem teritoriju. Vjerujem da taj dan nije daleko!”, ustvrdio je Nenad Marčec, navodi se na stranicama HDS ZAMP.

Zarada od servisa

“HDS ZAMP ostvaruje prava za gotovo deset tisuća hrvatskih i više od dva milijuna inozemnih autora, a stručna služba Hrvatskog društva skladatelja za svoje članove već prikuplja autorske naknade od globalnih servisa kao što su Deezer, YouTube i Google Play.”, navodi se u priopćenju.

“Zarada od takvih servisa u budućnosti će imati sve veću važnost. Cilj sustava kolektivne zaštite autorskih prava je omogućiti pravično nagrađen kreativni rad i sigurniju egzistenciju za sve kreativce čija su djela dostupna na sve većem globalnom digitalnom tržištu. Ovaj ugovor novi je značajan korak u tom smjeru: Spotify već koristi više od 180 milijuna korisnika širom svijeta”, tvrdi HDS ZAMP.