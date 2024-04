I dok većina političara obavlja tajne telefonske razgovore, pregovara i premišlja tko će s kim uspjeti doći do 76 ruku, na zagrebačkoj Trešnjevci je ovog vikenda bilo ne 76, niti 766, nego puno više ruku u zraku i to punih 13 sati.

Naime, ovog vikenda održano je jubilarno deseto izdanje najvećeg hip-hop i trap festivala - 'Drito iz Doma sportova', za koji se tražila karta više.

Sad će mnogi od vas opet reći 'dobro, što je to i tko to sluša?', e pa slušaju mnogi, a ponajviše vjerojatno vaša djeca. Jer evo samo primjera koliko to ljudi sluša:

Festivalske karte bile su rasprodane praktički odmah, cijena early bird je bila 20 eura, a nakon toga devet eura skuplje. Dnevne ulaznice iznosile su 18 eura, ali i to se razgrabilo. Koliko je 'Drito' jak festival govori i to da su festivalske karte bile rasprodane i prije nego je objavljen kompletan raspored izvođača.

Dva dana, 30 izvođača, 13 sati trapa

No, krenimo redom. Agencija Yem, koja djeluje već 13 godina, a iza koje stoji organizator brojnih klupskih evenata, koncerata i festivala - Zvone Pušić, svake godine radi 'Drito iz…'. Bilo da je iz Tvornice, Muzeja suvremene umjetnosti, Boćarskog doma, Splita ili Osijeka. I tako su se za deseto izdanje odlučili na još veći prostor, a to je Dom sportova, i to dva dana.

Na 'Dritu' nastupaju sve redom treperi, reperi, ali nađe se tu i izvođača drugih žanrova (iako pod trap može proći puno toga, što uopće nije loše)! Da bolje shvatite tko ovdje sve nastupa, nabrojat ćemo nekoliko njih: SBL, Shtosmo, Sjena, Podočnjaci, Rouzi, Sajsi MC, Vojko V, Bore Balboa, Miach, Edo Maajka, KUKU$, Krankšvester, Baks i Peki. I da, ovo nije ni pola izvođača koji su nastupili u petak i subotu pred rasprodanim Domom sportova. Ako ne znate tko su, 'guglajte' - iznenadit ćete se. Jer nerijetko upravo ovi spomenuti izvođači imaju više pregleda od 'najpoznatijih' hrvatskih pjevača i pjevačica za koje ste sigurno čuli. I nije tu riječ o tisućama, desecima tisuća ili stotinama. Ovi glazbenici iza sebe imaju milijunske preglede na YouTubeu, Spotifyu itd.

A kako je to izgledalo u petak? Vrata festivala otvorena su u 18.30 sati. Mnogi bi rekli vrlo rano, ali s obzirom na broj izvođača koji su nastupili - najpametnije i najbolje. Čovjek bi pomislio da neće odmah biti gužve, ali ovdje je sve suprotno. Na 'Dritu' se respektiraju svi artisti, bio to onaj koji nastupa u 19 sati ili onaj koji je u jedan sat iza ponoći. Publika svakoga dočeka s ogromnim pljeskom.

Kolika je gužva bila na samom startu govori i to da dečki na garderobi već u 20 sati nisu znali gdje bi s jaknama, ali publika se nije naljutila i snašla se i tako.

Nisu bili samo 'balavci'

Prema trapu još uvijek postoji puno kritika, upitnika nad glavom, nekakvog prijezira, ali ipak je počeo biti dobro prihvaćen u svim generacijama. Iako, ni ne treba se svidjeti svima.

Ovdje nisu bili samo 'balavci' (zove ih se tako samo zato što možda ne slušaju Olivera, Gibonnija, Prljavce…) od 16 godina. Bilo je tu i starijih, onih od 30-40 godina koji su trap krenuli slušati u svojim 20-ima. Bilo je tu i studenata koji su taman između dva ispita uhvatili vremena i otišli se zabaviti, ali bilo je i roditelja od 50 godina. Razlog tome može biti taj što su htjeli/morali svojoj djeci biti pratnja na koncertu, ali zasigurno je bilo i onih 'staraca' koji su znali riječi pjesama, plesali kao da se sutra ne moraju probuditi za posao i uživali do samog kraja.

Istina da svaki od nastupa zaslužuje kratku analizu, pohvalu/kritiku, ali onda ovaj tekst još uvijek ne bi bio objavljen, nego bi tek bili na pola pisanja. A ovo ni nije recenzija nastupa. Svaki od tih 30 izvođača zaslužuje apsolutni pljesak jer odradili su to najbolje što su mogli (barem većina).

Krenulo je s mladim dvojcem Jyro i Camelom, a nakon njih redom su se nizali SBL, Sjena, Sajsi MC, Rouzi, Luzeri, Ružno Pače, Buntai.

Zagrebački dvojac iz Kozari Boka, 30 zona sve je iznenadila kad je zapjevala 'Rođen u Zagrebu', a nastup su završili kultnim 'Đurđevdanom' Bijelog dugmeta zbog koje je publika bila u deliriju.

Od 'Lil Drita' do headlinera

Nakon dvojca, uslijedio je trio 2xŠihta (inače nekadašnji članovi High5-a - zbog kojih je i sve oko trapa u Hrvatskoj krenulo). Zadnja pjesma bila im je 'Otrova u čaj', a bljeskalice, emocije i refren te pjesme pokazali su potpuno drugu stranu cijele publike, odnosno cijelog 'Drita'. Do prije par minuta većina je bila u moshpitu, ali na ovu pjesmu sve je stalo i stvorio se jedan od najljepših prizora festivala. Da ne bi bilo da se sve samo hvali, i ovaj festival ima pokoji 'minus', ali baš sve ono dobro što se događalo baca u zaborav te neke 'greške'.

Nastupili su i Z++ pa KUKU$, a čast da zatvori prvi dan 'Drita' pripala je mladom Bartolu Stepaniću - Baksu. Do nedavno srednjoškolac iz Velike Gorice, koji je prije dvije godine po prvi put nastupio na pozornici 'Lil Drita' ('Drito' za mlade artiste), sada je headliner najvećeg 'Drita' dosad - mislim da to dovoljno govori. Ako vam to nije dovoljno, čovjek je svoj prvi solo koncert u Tvornici rasprodao više od mjesec dana unaprijed - neki nakon 20 godina karijere ni to ne uspiju.

Nije prošlo ni 24 sata, a već je krenulo otvaranje Drugog dana festivala. Od mrzimteluka, Shtosmo, Tej i Špira, Podočnjaka do Kreše i Žuvija, TTM-a, Mimi Mercedez, Bore Balboe, Cunami Flo, Edo Maajke. Svi su odradili svojih 15, 20 ili 30 minuta u svom stilu. Bližilo se vrijeme i za posljednjih pet izvođača.

Svoj red dočekao je i Hiljson Mandela, treper kojeg sada već svi znaju, a nakon njega i možda trenutno najpopularniji izvođač ne u svijetu trapa, nego u cijeloj Hrvatskoj - Grše koji je svojim hitovima publiku samo još dodatno nabrijao za ono što slijedi. Jedan od veterana Vojko V s energičnim nastupom nije dao pomisliti da mu je 39 na leđima i da bi mnogima s kojima je dijelio binu mogao biti i tata. P.S. Bilo je i starijih od njega, da ne bi bilo!:) Na 'Dritu' je nastupila i 33 banda (High 5 + KUKU$) koja se nakon dugo vremena ponovno okupila i izvodila svoje hitove iz albuma 'Gram Turizlo'.

Isto kao i njegov 'brat' Baks, čast da zatvori drugi dan festivala i Drito pripala je Josipu Pekasu, studentu iz Drniša poznatijem kao Pekiju. Prije desetak dana objavio je svoj prvi solo album 'Fortuna' kojeg je i premijerno izveo, a publika je pokazala da je već naučila riječi svih pjesama. Vrijedi spomenuti i 'Panamu', pjesmu koja je postala svojevrsna himna 'Drita' u izvedbi spomenutog Pekija, Baksa i Bore Balboe.

Sve prošlo bez incidenta

Vrijedi spomenuti i to da za vrijeme trajanja festivala nije zabilježen nijedan incident, nikakva tučnjava, ništa zbog čega bi zagrebačka policija trebala reagirati.

I što nam sve ovo govori? Prvo, trideset izvođača u 13 sati trapa. To nema ni jedan festival ne samo u Hrvatskoj, nego u cijeloj regiji. Drugo, da mladi izvođači mogu apsolutno ostvariti svoje snove uz puno rada i truda, a na kraju će iza sebe imati i Yem, odnosno Zvonu koji će ih dodatno pogurati. Pogledajte samo Pekija i Baksa. Iako mladi, iza sebe imaju već ozbiljne projekte, a brojke - koje su višemilijunske, govore same za sebe. Možda nisu Aleksandra Prijović, ali zasigurno su na jako dobrom putu.

"Kada stojiš na toj pozornici i vidiš te ljude ispred sebe. Sad recimo na rasprodanom 'Dritu', kada je krenuo refren na pjesmi 'Panama' samo sam gledao i pitao se kako je ovo moguće', govorio nam je Peki prije godinu dana, a zasigurno i sada dijeli isto mišljenje.

I zato na kraju treba reći Bravo Yem, Bravo Zvone, Bravo 'Drito'! I dogodine.

*Komentar je izraz osobnog stava autora teksta i ne predstavlja službeno stajalište medijske kuće RTL-a.