Srpska pjevačica Lepa Brena je nastupila u Sarajevu u dvorani Zetra, a osim Brene, atmosferu su dizale i poznate zvijezde Ana Bekuta, Senidah i Milica Todorović koju pratimo u seriji 'Pevaćica' dostupnoj na Voyu.

Na koncertu je izvodila jedne od najpoznatijih hitova.

Bile su to hitovi kao što su: "Srećna žena", "Boliš i ne prolaziš", "Kuća laži", "Grad", "Ja nemam drugi dom", "Jugoslovenka".

Pjevačica je postala emotivna dok je izvodila pjesmu "Pazi kome zavidiš", a tijekom iste je i zaplakala.

Snimku možete vidjeti OVDJE.

Gaji posebnu ljubav prema Sarajevu

U nedavnom intervjuu za Kilx ba je govorila o tome koliko je vezana za Sarajevo.

"Ako moj sin kaže mama ovdje u Sarajevu se osjećam drugačije, ako on kao dijete to prepozna, zamislite kako je nama koji smo nostalgični prema čitavoj toj priči. To je sastavni dio mog duhovnog, emotivnog i fizičkog bića. Ne možeš ti čovjeku da otrgneš sjećanja i uspomene koja su usađena u ranom djetinjstvu", priznala je Brena.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Lepa Brena je pored Sarajeva najavila i koncert u svom rodnom gradu Brčkom, a zatim u Prijedoru i Mostaru, dok ju na jesen njezini fanovi mogu slušati u Zenici, Laktašima i Tuzli.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell Foto: Marko Lukunić/Pixsell

