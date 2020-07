ODLAZAK VELIKOG ENNIA MORRICONEA: Poznati skladatelj preminuo u 92. godini života

Poznati skladatelj preminuo je u 92. godini života. Počeo je skladati 1947. godine, isprva glazbu za kazalište.

Rođen je u Rimu 1928. a već s devet godina počeo je odlaziti u konzervatorij “Sveta Cecilija” u Rimu. gdje je iznimno daroviti dječak neformalno pohađao lekciije iz trube. S 12 godina je i službeno upisan kao student. Na konzervatoriju je diplomirao trubu 1946. godine, a 1954. i kompoziciju. Počeo je skladati 1947. godine,

Svjetsku slavu stekao je suradnjom sa slavnim redateljem Sergiom Leoneom, za čiji vestern ‘Za šaku dolara’ 1964. godine piše iznimno zapaženi glazbeni zapis. Leone i Morricone nastavljaju suradnju te tako Morricone piše glazbu i da vesterne ‘Za dolar više’ i ‘Dobar, loš, zao’.

“Glazba je neodvojiva, jer moji filmovi bi praktički mogli biti nijemi, dijalozi nose jako malo toga, i glazba naglašava i ističe akciju i osjećaje više nego dijalozi”, komentirao je svojedobno suradnju Leone. “Skladao je prije snimanja, zapravo kao dio scenarija”, pojasnio je.

Iznimno je zapažen njihov zajednički rad na filmu Bilo jednom u Americi iz 1984. godine. Godine 2007. dobio je Oscara za životno djelo.

Renowned for scoring Sergio Leone’s spaghetti Westerns, the Oscar winner also produced the sounds and music for 'Days of Heaven,' 'The Mission,' 'Cinema Paradiso' and 'The Hateful Eight' https://t.co/LlX4CpV8hl

— The Hollywood Reporter (@THR) July 6, 2020