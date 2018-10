NEĆETE VJEROVATI DOK SAMI NE VIDITE: 2Cellos postali – pirati s Kariba

Luka i Stjepan su proteklih dana bili u Japanu, danas nastupaju u Skoplju, a pred njima su koncerti i promocije u SAD-u, Australiji, Njemačkoj…

2CELLOS, najdinamičniji instrumentalni duo, danas je objavio novi album ‘Let There Be Cello’ te spot za glazbu iz filma ‘Pirates of the Caribbean’ (Pirati s Kariba).

“Spot je sniman u Dubrovniku, ustaljena ekipa Kristijan Burlović i MedVid produkcija. Bilo nam je zabavno ufurat se u film gusara, mogli smo skroz izbacit svo divljaštvo iz nas bez suzprezanja! Fanovi nas već godinama nagovaraju da obradimo tu temu i evo napokon je dosla na red, jako smo ponosni na aranžman i nadamo se da ćemo zadovoljiti očekivanja fanova!”

Ugodno iznenađenje na ovom albumu su i njihove dvije autorske pjesme ‘Concept2’ i ‘Cadenza’ koje do sada nismo imali priliku čuti.

Luka Šulić i Stjepan Hauser nakon uspješnog albuma ‘Score’, i dalje istražuju glazbu, daju joj svoj prepoznatljivi sviralački pečat te ruše granice u glazbi i među žanrovima. Produkciju albuma uz 2CELLOS potpisuje Filip Vidović, a album uključuje 14 pjesama.

Najveći hitovi

Na albumu su izvedbe nekih od najvećih hitova, primjerice: “Perfect”, Eda Sheerana, “Despacito”, Luisa Fonsija (na youTubeu ima više od 33 milijuna pregleda), “Imagine”, Johna Lennona, “Hallelujah”, Leonarda Cohena. Tu je i “Eye of the Tiger” – obrada kultne teme iz filma “Rocky III”! Pjesmu u originalu izvodi Survivor, a Luka Šulić i Stjepan Hauser su se pobrinuli da obrada na violončelima zvuči moćno, uvjerljivo i energično!

2CELLOS OSVOJILI ASHTONA KUTCHERA: Stjepan Hauser i Luka Šulić oduševili glumca obradom ‘Despacita’

“Seven Nation Army”, The White Stripesa, također je zaživjela u novom ruhu. Tu su pjesmu imali čast odsvirati na otvorenju finala UEFA Lige prvaka u Ukrajini baš kao i ‘Champions Anthem’, odnosno himnu Lige prvaka. Himnom ujedno i zatvaraju ovaj album.

Turneja

Luka i Stjepan su proteklih dana bili u Japanu, danas nastupaju u Skoplju, a pred njima su koncerti i promocije u SAD-u, Australiji, Njemačkoj…

Popis pjesama ‘Let There be Cello’:

1. Concept2

2. Eye of the Tiger

3. Pirates of the Caribbean

4. Cadenza

5. Hallelujah

6. Perfect

7. Vivaldi Storm

8. Whole Lotta Love

9. Seven Nation Army

10. Asturias Meets Carmen

11. Despacito

12. The Show Must Go On

13. Imagine

14. Champions Anthem