NE MOŽE BEZ KIŠE: Nastupom Interpola, Alice In Chainsa i Portugal. The Mana završio 13. INmusic festival

Trodnevi INmusic festival završio je noću sa srijede na četvrtak uz nastupe Interpola i Alice In Chains, a 13. najveći hrvatski open-air festival ponovno je na zagrebački Jarun privukao brojne posjetitelje, kojih je i ove godine, po procjeni organizatora, bilo blizu sto tisuća.

Posljednjeg dana INmusic festivala kao najveće zvijezde nastupio je njujorški Interpol, koji je još početkom milenija s prvim albumom ‘Turn on the Bright Lights’ postao predvodnik tadašnjeg post-punk revivala. NJegov nastup u Hrvatskoj jedan je od rijetkih koncerata koji je održao ove godine, a na INmusicu je odsvirao program temeljen uglavnom na prva dva albuma.

Alice in Chains podsjetili na grundge

INmusic, prema dugogodišnjoj tradiciji, ni ove godine nije zaobišla kiša koja je ipak počela padati tek na kraju nastupa Interpola.

Veterani gruge scene Alice In Chains nastavili su više-manje uspješnu karijeru i nakon smrti neprežaljenog Laynea Staleya, a albumima koje su snimili s novim pjevačem Williamom DuVallom uspjeli su vratiti naklonost publike i kritike. Naravno, posjetiteljima na Jarunu najbolje su “legli” njihovi legendarni hitovi iz devedesetih, kao što su ‘Man In the BoX’, ‘No Excuses’, ‘Would?’ i ‘Nutshell’.

Američki indie psihodeličari Portugal. The Man na OTP World stageu su pokazali zašto ih svrstavaju među najzanimljivije rock sastave novije generacije, a raspoloženje je posebice podigao jedan od najvećih hitova protekle godine ‘Feel It Still’.

Osim njih nastupili su General Elektriks, PINS, Tschegue, Super Besse, She Loves Pablo, Moskau, Sana Garić, Killed A Fox, Cubies, Rens Argoa i Futurski, a brojni posjetitelji svratili su po porciju bezvremenskih rock hitova koji su se uz video-projekcije puštali u replici Teslina tornja.

David Byrne i Nick Cave – uvijek popularni

Prvi dan festivala ostat će zapamćen prvenstveno po upečatljivom nastupu veterana Davida Byrnea, koji je publici predstavio svoj ovogodišnji album ‘American Utopia’, te ih rasplesao s nekoliko starih hitova Talking Headsa, te po žestokoj svirci Josha Hommea i njegovih Queens of the Stone Age, koji su uz svoj novi album ‘Villains’, otprašili i neke od provjerenih koncertnih favorita poput ‘Go With the Flow’ ili ‘No One Knows’.

Po ocjeni mnogih, najuzbudljiviji trenutak INmusic festivala #13 dogodio se u utorak kada su Nick Cave i njegovi Bad Seedsi očarali i preplavili emocijama prepunu livadu pred velikom pozornicom. Bio je to dan koji su također obilježili nogomet i gužve pred brojnim štandovima, a zapažen nastup održala je i američka kantautorica St. Vincent, koju je unatoč utakmici hrvatske reprezentacije pratio veliki broj posjetitelja.

INMUSIC FESTIVAL RASPRODAN DRUGU GODINU ZA REDOM: Prodaja ulaznica je obustavljena, organizatori se već pripremaju za 2019.

Ove godine publici je prvi put ponuđeno i craft pivo, što organizatori ističu kao novost na europskoj razini, no užitak u ispijanju pića omiljenog na rock festivalima pomutili su dugački redovi na štandovima, kao i pred WC-kabinama, pa bi organizatori za iduće izdanje trebali razmisliti o poboljšanju festivalske infrastrukture.