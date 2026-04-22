Mia Dimšić ostvarila dugogodišnji san: 'Negdje u ravnici' je više od albuma, to je povratak kući

Osječka kantautorica Mia Dimšić (33) emotivnom je objavom na Instagramu najavila izlazak svog novog albuma "Negdje u ravnici", pružajući svojim obožavateljima intiman uvid u stvaralački proces koji je opisala kao ostvarenje dugogodišnjeg sna. Kroz seriju fotografija i video isječaka, pjevačica je otkrila djelić atmosfere sa snimanja, ali i dublju priču o povratku svojim slavonskim korijenima.

„I ko što braca reče, a bio je u pravu, snovi su tikve koje pucaju o glavu, ali život bez snova… to je ko nebo bez zvijezda“, započela je Mia svoju objavu, citirajući stihove koji savršeno sažimaju bit njezina novog projekta. Album koji nosi simboličan naziv "Negdje u ravnici" godinama je bio tek ideja, a sada je, kako kaže, pretočen u tonove uz ljude koje voli i poštuje.

Putovanje 'Negdje u ravnici'

Kadrovi iz studija prikazuju Miju kako pjeva i svira akustičnu gitaru, okružena bendom u kojem se ističu instrumenti poput pedal steel gitare i kontrabasa koji odaju country i folk prizvuk. Snimke otkrivaju ležernu, ali fokusiranu atmosferu suradnje - od glazbenika udubljenih u sviranje i snimanje pratećih vokala do producenata za miksetom.

Fotografije dodatno ističu zajedništvo i timski duh, prikazujući Miju s njezinim suradnicima, među kojima su producenti Damir Bačić i Bruno Kovačić. Posebno je dirljiva njezina poruka o važnosti stvaranja s ljudima čijim se talentima divi, što se jasno osjeća u svakom kadru. Obožavatelji i kolege s glazbene scene, poput pjevačice Zsa Zse, iskazali su podršku u komentarima, potvrđujući da je Mijina iskrenost prepoznata.

Od Eurovizije do slavonskih korijena

Ovaj album predstavlja značajan korak u karijeri Mie Dimšić, koja je stekla međunarodnu prepoznatljivost predstavljajući Hrvatsku na Euroviziji 2022. godine s pjesmom "Guilty Pleasure". Nakon uspješnih pop albuma, ovim se projektom vraća kući, u svoju Slavoniju. "Negdje u ravnici" donosi dvanaest poznatih slavonskih pjesama obrađenih u njezinom prepoznatljivom, intimnom stilu, s ciljem da te bezvremenske melodije približi novoj publici.

Album je opisan kao emotivno putovanje i posveta pjesmama koje su obilježile njezino djetinjstvo. Među njima je i suradnja s Tomislavom Bralićem i klapom Intrade na pjesmi "Nemoj noći brzo proći", a glazbeni kritičari koji su imali priliku čuti album prije službene objave već su ga pohvalili kao "dobar pop album koji publiku upoznaje s pjesmama Mijinog odrastanja".

Dok je album već dostupan na digitalnim streaming platformama, Mia je u svojoj objavi najavila da CD i LP izdanja stižu 27. travnja. Ovim potezom ne samo da najavljuje novu glazbu, već dijeli i osobnu priču o snovima, nasljeđu i radosti stvaranja.