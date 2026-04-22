FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NE KRIJE PONOS

Mia Dimšić ostvarila dugogodišnji san: 'Negdje u ravnici' je više od albuma, to je povratak kući
×
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

glazbeni kritičari koji su imali priliku čuti album prije službene objave već su ga pohvalili kao "dobar pop album koji publiku upoznaje s pjesmama Mijinog odrastanja".

22.4.2026.
17:54
Matea Bahovec
VOYO logo
VOYO logo

Osječka kantautorica Mia Dimšić (33) emotivnom je objavom na Instagramu najavila izlazak svog novog albuma "Negdje u ravnici", pružajući svojim obožavateljima intiman uvid u stvaralački proces koji je opisala kao ostvarenje dugogodišnjeg sna. Kroz seriju fotografija i video isječaka, pjevačica je otkrila djelić atmosfere sa snimanja, ali i dublju priču o povratku svojim slavonskim korijenima.

„I ko što braca reče, a bio je u pravu, snovi su tikve koje pucaju o glavu, ali život bez snova… to je ko nebo bez zvijezda“, započela je Mia svoju objavu, citirajući stihove koji savršeno sažimaju bit njezina novog projekta. Album koji nosi simboličan naziv "Negdje u ravnici" godinama je bio tek ideja, a sada je, kako kaže, pretočen u tonove uz ljude koje voli i poštuje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mia (@miadimsic)

Putovanje 'Negdje u ravnici'

Kadrovi iz studija prikazuju Miju kako pjeva i svira akustičnu gitaru, okružena bendom u kojem se ističu instrumenti poput pedal steel gitare i kontrabasa koji odaju country i folk prizvuk. Snimke otkrivaju ležernu, ali fokusiranu atmosferu suradnje - od glazbenika udubljenih u sviranje i snimanje pratećih vokala do producenata za miksetom.

Fotografije dodatno ističu zajedništvo i timski duh, prikazujući Miju s njezinim suradnicima, među kojima su producenti Damir Bačić i Bruno Kovačić. Posebno je dirljiva njezina poruka o važnosti stvaranja s ljudima čijim se talentima divi, što se jasno osjeća u svakom kadru. Obožavatelji i kolege s glazbene scene, poput pjevačice Zsa Zse, iskazali su podršku u komentarima, potvrđujući da je Mijina iskrenost prepoznata.

Od Eurovizije do slavonskih korijena

Ovaj album predstavlja značajan korak u karijeri Mie Dimšić, koja je stekla međunarodnu prepoznatljivost predstavljajući Hrvatsku na Euroviziji 2022. godine s pjesmom "Guilty Pleasure". Nakon uspješnih pop albuma, ovim se projektom vraća kući, u svoju Slavoniju. "Negdje u ravnici" donosi dvanaest poznatih slavonskih pjesama obrađenih u njezinom prepoznatljivom, intimnom stilu, s ciljem da te bezvremenske melodije približi novoj publici.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mia (@miadimsic)

Album je opisan kao emotivno putovanje i posveta pjesmama koje su obilježile njezino djetinjstvo. Među njima je i suradnja s Tomislavom Bralićem i klapom Intrade na pjesmi "Nemoj noći brzo proći", a glazbeni kritičari koji su imali priliku čuti album prije službene objave već su ga pohvalili kao "dobar pop album koji publiku upoznaje s pjesmama Mijinog odrastanja".

Dok je album već dostupan na digitalnim streaming platformama, Mia je u svojoj objavi najavila da CD i LP izdanja stižu 27. travnja. Ovim potezom ne samo da najavljuje novu glazbu, već dijeli i osobnu priču o snovima, nasljeđu i radosti stvaranja.

 

Mia DimšićNovi Album
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
