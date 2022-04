Nakon što se Hrvatskom prije četiri dana prolomila vijest kako je naša predstavnica na Euroviziji u Torinu naglo skočila sa 33. na 26. mjesto, krenula su razna govorkanja i insinuacije. Kako se osjeća nakon ove vijesti, pouzda li se uopće u kladionice i koga smatra svojom najvećom konkurencijom otkrila nam je sama Mia Dimšić koja nam se javila iz Madrida.

"Jako je lijepo čuti da sam skočila na kladionicama, ali generalno ne povezujem to pretjerano sa šansom za uspjeh ili neuspjeh. To svakako može i ne mora nešto značiti pa nekako od početka izbjegavam i znati tu informaciju, ali naravno ipak uvijek dođe do mene", rekla nam je Mia te dodala kako je od prvog trenutka odlučila kako se stanjem na kladionicama neće previše zamarati.

"Od prve vijesti o kladionicama odlučila sam da se time neću opterećivati i toga se držim. Isto kao što nisam mislila da su mi šanse loše dok sam bila niže, tako ni sad ne mislim da se ne znam što promijenilo. Sve je to jako subjektivno i nepredvidivo. Treba raditi svoj posao, biti fokusiran i discipliniran i ne zamarati se previše", dodala je odlučno.

Podsjetimo, na prvom mjestu na kladionicama nalaze se ukrajinski predstavnici Kalush Orchestra s pjesmom "Stefania" koja je posvećena majkama. Kladionice im daju 33 posto šanse za pobjedu.

Zanimalo nas je i koga Mia smatra svojom najvećom konkurencijom na Euroviziji.

"Ne znam koga bih konkretno izdvojila kao konkurenciju, ali u svakom slučaju su to prije balade nego brze pjesme, a ove godine na Euroviziji ima puno prekrasnih balada. Sve je moguće, treba dati sve od sebe i opustiti se. Vjerujem da će tako i biti kad stignem u Torinu i kad budem znala da sam odradila sve što sam mogla", zaključila je Dimšić.

Podsjetimo, prije tjedan dana Mia je u svom rodnom Osijeku snimila spot za hrvatsku verziju pjesme "Netko drugi", koju je premijerno izvela na dodjeli Večernjakove ruže, a zatim je predstavila i englesku verziju pjesme.

Na samoj premijeri spota istaknula je kako je veoma ponosna na svoj rodni grad, gdje je nedavno održan i sami Porin. Iako joj se jako svidjela hrvatska verzija pjesme, još uvijek nije odlučeno hoće li u Torinu pjevati hrvatsku ili englesku verziju pjesme.

"U toj fazi smo da sve razmatramo. Meni se jako svidjela hrvatska verzija, pa ćemo razmisliti, ali mislim da će ostati osnova na engleskom jer je to bio original i izvorna priča. Važno je da publika razumije što prepričavam, nismo isključili mogućnost da ubacimo malo hrvatskog", otkrila je nedavno.

Podsjetimo, u intervjuu koji nam je Mia Dimšić dala ususret ovogodišnje Dore, otkrila nam je što bi rekla samoj sebi u slučaju pobjede na istoj.

"Pobjednici Dore suočavaju se s toliko stresa, pritiska, komentara, distrakcija i slično da vjerojatno zaborave da je cijela svrha toga uživati, proživjeti prekrasne trenutke, stvoriti uspomene i sjetiti se zašto se bavimo tim poslom. Zato što obožavamo glazbu i najsretniji smo kad je dijelimo s ljudima. Samo to je važno, ostalo će se sve posložiti kako bude trebalo", rekla je Mia.

I izgleda da se sve posložilo kako je trebalo jer će se Mia u Torinu za ulazak u finale boriti u prvoj polufinalnoj emisiji, koja je na rasporedu u utorak, 10. svibnja.