Marko Perković Thompson stiže i u Osijek: Očekuje se pomama za ulaznicama

Hrvatski pjevač Marko Perković Thompson (58) će u Osijeku krajem studenog održati dva spektakularna koncerta u dvorani Gradski vrt. Kako neslužbeno doznaje SiB.hr, koncerti će se održati 21. i 22. studenog, a očekuje se da će dvorana biti ispunjena do posljednjeg mjesta.

Potvrda koncerta uskoro se očekuje, a upit o tom događaju poslan je i menadžmentu pjevača koji je ranije bio oprezan u davanju službenih informacija.

Očekuje se velika potražnja za ulaznicama...

Iako su se ranije spominjali mogući koncerti na osječkom sportskom aerodromu ili stadionu Gradski vrt, pjevač se odlučio na manju, ali intimniju lokaciju. S obzirom na ogromnu popularnost, može se očekivati velika potražnja za ulaznicama pa nije isključeno da će se naknadno dodati još jedan datum.

Podsjetimo, Thompson je 5. srpnja održao veliki koncert na zagrebačkom Hipodromu koji je privukao pola milijuna posjetitelja, a s obzirom na spektakl koji je priredio, o istom će se još dugo pričati.

A kako je to izgledalo na zagrebačkom hipodromu gdje je Thompsona slušalo pola milijuna ljudi? Pogledajte OVDJE.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Trumpov obrat ne dolazi bez uvjeta: Ključan problem u planu bit će Mađarska i Slovačka