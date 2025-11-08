Marko Perković Thompson objavio nove termine za svoju dvoransku turneju

Zbog rekordnog interesa i rasprodanih termina u svega nekoliko dana, fanovi pjevača Marka Perkovića Thompsona (59) dobit će novu priliku da osiguraju ulaznice za dvoransku turneju. Thompson se oglasio na Facebooku oko novih termina, a objavu prenosimo u cijelosti.

"Ulaznice će biti dostupne u ponedjeljak, 10. studenog 2025. točno u 12:00 sati, isključivo putem sustava Entrio.

Svi koji do sada nisu stigli osigurati svoje mjesto na koncertima, pozivamo da budu spremni na vrijeme – interes je ogroman, a broj ulaznica ograničen.

Osijek – 22. studenog 2025., Dvorana Gradski vrt

Varaždin – 8. prosinca 2025., Sportska dvorana

Zadar – 13. prosinca 2025., Dvorana Krešimira Ćosića

Zagreb – O ishodu zahtjeva i potvrdi drugog termina Grada Zagreba, pravovremeno ćemo vas obavijestiti.

Vidimo se na koncertima!"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zanimljivo je da objavu ne može svatko komentirati, već samo oni najvjerniji obožavatelji. Naime, kako piše ispod objave, ako Marka Perkovića Thompsona ne pratite više od 24 sata, ne možete ostaviti komentar.

Podsjećamo, gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević (43) ranije je potvrdio da je koncert 27. prosinca odobren, dok zahtjev za 28. prosinca nije prošao.

''Ništa se nije promijenilo. S obzirom na sve što se događa, promijenit ćemo uvjete poslovanja tako da se ne može koristiti protuustavni pozdrav na koncertima u gradskim prostorima'', rekao je.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Prekrasni kadrovi spektakla na jugu: Stara jezgra Dubrovnika obasjana posebnim efektima