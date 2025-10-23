Ovo su mnogi čekali! Thompson najavio turneju nakon povijesnog koncerta na Hipodromu, evo kamo sve dolazi

Hrvatski pjevač Marko Perković Thompson (58) oduševio je obožavatelje najnovijom objavom na Instagramu. Nakon uspjeha povijesnog koncerta na zagrebačkom Hipodromu i izlaska novog albuma, najavio je veliku dvoransku turneju koja će obuhvatiti četiri velika hrvatska grada.

U kratkom videu na Instagramu koji prikazuje spektakularne kadrove s njegovih koncerata, Thompson je najavio turneju po gradovima:

Osijek, 21. studenog 2025. - Dvorana Gradski vrt

Varaždin, 7. prosinca 2025. - Sportska dvorana

Zadar, 12. prosinca 2025. - Dvorana Krešimira Ćosića

Zagreb, 27. prosinca 2025. - Arena Zagreb

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prodaja ulaznica započinje 28. listopada.

Podsjetimo, Thompsonova najava dolazi nakon njegove iznimno uspješne godine. U lipnju je nakon dvanaest godina objavio dugoiščekivani album "Hodočasnik", a samo mjesec dana kasnije održao je koncert na zagrebačkom Hipodromu gdje je prema procjenama bilo više od pola milijuna ljudi.

OVDJE pogledajte kako to izgledalo u Zagrebu na koncertu 5. srpnja.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Mislav Balković otkrio zašto bi dizanje minimalca dovelo do otpuštanja radnika