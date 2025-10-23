USKORO /

Ovo su mnogi čekali! Thompson najavio turneju nakon povijesnog koncerta na Hipodromu, evo kamo sve dolazi

Ovo su mnogi čekali! Thompson najavio turneju nakon povijesnog koncerta na Hipodromu, evo kamo sve dolazi
×
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Prodaja ulaznica za Thompsonove koncerte započinje 28. listopada

23.10.2025.
13:52
Hot.hr
Ivana Ivanovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski pjevač Marko Perković Thompson (58) oduševio je obožavatelje najnovijom objavom na Instagramu. Nakon uspjeha povijesnog koncerta na zagrebačkom Hipodromu i izlaska novog albuma, najavio je veliku dvoransku turneju koja će obuhvatiti četiri velika hrvatska grada.

U kratkom videu na Instagramu koji prikazuje spektakularne kadrove s njegovih koncerata, Thompson je najavio turneju po gradovima:

  • Osijek, 21. studenog 2025. - Dvorana Gradski vrt
  • Varaždin, 7. prosinca 2025. - Sportska dvorana
  • Zadar, 12. prosinca 2025. - Dvorana Krešimira Ćosića
  • Zagreb, 27. prosinca 2025. - Arena Zagreb

 

Prodaja ulaznica započinje 28. listopada.

Podsjetimo, Thompsonova najava dolazi nakon njegove iznimno uspješne godine. U lipnju je nakon dvanaest godina objavio dugoiščekivani album "Hodočasnik", a samo mjesec dana kasnije održao je koncert na zagrebačkom Hipodromu gdje je prema procjenama bilo više od pola milijuna ljudi.

OVDJE pogledajte kako to izgledalo u Zagrebu na koncertu 5. srpnja.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Mislav Balković otkrio zašto bi dizanje minimalca dovelo do otpuštanja radnika

Marko Perković ThompsonKoncertArena Zagreb
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
USKORO /
Ovo su mnogi čekali! Thompson najavio turneju nakon povijesnog koncerta na Hipodromu, evo kamo sve dolazi