LELEK kreće u pohod na Eurosong: U Amsterdamu nastupaju pred eurovizijskom elitom

Ovogodišnje hrvatske predstavnice na Eurosongu članice sastava LELEK, stigle su u Amsterdamu u sklopu promotivnih aktivnosti uoči natjecanja.

U Amsterdamu su zbog nastupa na najpoznatijem predeurovizijskom koncertu Eurovision in Concert, gdje će izvesti svoju pjesmu Andromeda.

Nastup je zakazan za 11. travnja u poznatoj amsterdamskoj dvorani Melkweg, gdje će se sastav LELEK predstaviti međunarodnoj publici i obožavateljima Eurosonga.

Predeurovizijski događaj održava se od 2009. godine

Eurovision in Concert najpoznatiji je predeurovizijski događaj koji se održava od 2009. godine, a ovogodišnje izdanje okupit će 27 od ukupno 35 sudionika Eurosonga. Ovogodišnji bojkot Nizozemske nije utjecao na održavanje koncerta.

Nakon Amsterdama, promotivna turneja sastava LELEK nastavlja se u Londonu, gdje će djevojke nastupiti na London Eurovision Partyju u nedjelju, 19. travnja. Sudjelovanje na ovakvim događanjima važan je dio promocije uoči samog natjecanja.

Podsjetimo, hrvatske predstavnice nastupit će treće po redu u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga, koja se održava 12. svibnja u Beču.

