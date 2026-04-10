PROMO TURNEJA /

LELEK kreće u pohod na Eurosong: U Amsterdamu nastupaju pred eurovizijskom elitom

LELEK kreće u pohod na Eurosong: U Amsterdamu nastupaju pred eurovizijskom elitom
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Naše predstavnice na Eurosongu, LELEK, stigle su u Amsterdam na najpoznatiji predeurovizijski koncert

10.4.2026.
17:44
Hot.hr
Neva Zganec/PIXSELL
Ovogodišnje hrvatske predstavnice na Eurosongu članice sastava LELEK, stigle su u Amsterdamu u sklopu promotivnih aktivnosti uoči natjecanja. 

U Amsterdamu su zbog nastupa na najpoznatijem predeurovizijskom koncertu Eurovision in Concert, gdje će izvesti svoju pjesmu Andromeda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LELEK (@lelekmusic)

Nastup je zakazan za 11. travnja u poznatoj amsterdamskoj dvorani Melkweg, gdje će se sastav LELEK predstaviti međunarodnoj publici i obožavateljima Eurosonga.  

Predeurovizijski događaj održava se od 2009. godine 

Eurovision in Concert najpoznatiji je predeurovizijski događaj koji se održava od 2009. godine, a ovogodišnje izdanje okupit će 27 od ukupno 35 sudionika Eurosonga. Ovogodišnji bojkot Nizozemske nije utjecao na održavanje koncerta. 

Nakon Amsterdama, promotivna turneja sastava LELEK nastavlja se u Londonu, gdje će djevojke nastupiti na London Eurovision Partyju u nedjelju, 19. travnja. Sudjelovanje na ovakvim događanjima važan je dio promocije uoči samog natjecanja.

Podsjetimo, hrvatske predstavnice nastupit će treće po redu u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga, koja se održava 12. svibnja u Beču.

POGLEDAJTE VIDEO: Što se krije iza tetovaža grupe Lelek? Oživjele tradiciju iz 15. stoljeća kojom su se Hrvatice štitile od Osmanlija

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
