Kids from the sky uoči najvećeg koncerta dosad otkrili o sebi dosad nepoznate detalje

Hrvatski glazbeni duo Kids from the Sky sprema svoj najveći koncert dosad u zagrebačkom Boogaloou, a uz uzbuđenje i velike planove otkrili su i kako izgleda njihova svakodnevica iza pozornice. U razgovoru su progovorili o tremi, odnosu s obožavateljima, kreativnom procesu, ali i simpatičnim detaljima iz privatnog života – uključujući i to tko u bendu više visi na mobitelu, a tko bolje kuha...

Pripremate koncert u Boogaloo-u, kako idu pripreme?

Jeste li ikada imali strah od javnog nastupa?

Ovo će biti naš najveći koncert do sad tako da smo već počeli naveliko planirati taj koncert. Želimo ljudima ponuditi nešto što na drugim koncertima nismo mogli zbog raznih logističkih razloga tako da se jako veselimo svemu i koliko god pripreme i planovi znaju biti zamorne, ovog puta nas baš veseli. Ne možemo reći da imamo strah od javnog nastupa ali pozitivna trema uvijek postoji.

Jeste li ikada imali neugodno iskustvo s obožavateljicama?

Evo iskreno i ne, uvijek su to bile pozitivne i ugodne interakcije.

Poznati ste duo, kako izgleda vaš stvaralački proces? Imate li nesuglasica i kako ih rješavate?

Teo piše pjesme koje onda prezentira Robinu pa zajedno komentiramo što nam se sviđa, a što bi se moglo poboljšati. Ne možemo reći da smo imali nekakvih velikih nesuglasica tako da je zaključak očito da imamo jako sličan ukus haha.

Koga volite slušati s domaće i strane scene?

Uf, ova lista kad bi krenula bi bome trajala. Ono što je sigurno je to da smo odrasli na stranoj glazbi i ona je najviše utjecala na nas pa su i bendovi i izvođači koje slušamo, primarno sa stranog tržišta. Teo uvijek voli reći da nije bilo Red Hot Chili Peppersa, da ne bi ni njega bilo u glazbi tako da je to možda najbolji trenutni odabir.

Što volite raditi u slobodno vrijeme?

Imamo jedan zajednički hobi, a to je tenis, tako da kad dođe do nesuglasica odigramo jedan meč i pobjednik onda odnosi finalnu odluku haha.

Koje ciljeve želite ostvariti do kraja godine?

Možda je to najbolje sročiti u to da želimo nastupati što je više moguće, zbog toga smo primarno u glazbi i to nas najviše oduševljava tako da ako nam ova godina donose puno koncerata, bit ćemo jako zadovoljni.

Brza pitanja:

Tko je neuredniji? Robin

Tko je veći zavodnik? Ne volimo riječ zavodnik, pa ćemo ovo preskočiti haha.

Tko ima smješnije fore? Robin

Tko je više na mobitelu? Robin

Tko bolje kuha? Teo

Tko je veći štreber? Teo

Tko više brine o svom izgledu? Robin

Tko bolje vozi? Robin

