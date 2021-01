KASANDRA PROGOVORILA NAKON 14 GODINA: ‘Zbog bolesti nisam mogla hodati. Izvadila sam silikone iz usana…’

Dugonoga pjevačica visoka 183 centimetra bila je seks bomba ’90-ih. Evo gdje je danas, čime se bavi i zašto je okačila mikrofon o klin

Bila je jedna od najvećih zvijezda Cro dancea ’90-ih, visoka i vitka, punih usana, nekad crne, nekad plave kose te specifičnoga dubokog glasa. Sve je upućivalo na to da će Kasandra dugo opstati na estradi. Međutim, vrlo brzo se zasitila slave.

Pravim imenom Davorka Ručević, u javnosti se posljednji put pojavila prije 14 godina na rođendanu bivšega menadžera Vladimira Mihaljeka Mihe u jednome zagrebačkom hotelu. Dugonoga pjevačica visoka 183 centimetra pojavila se tada u uskoj crnoj haljini i ponovno svima oduzela dah. Nakon toga je nestala.

O Kasandri su kružile svakakve priče, poput onih da je slijepa i da ima psihičkih problema. No, govorkanjima je odlučila stati na kraj. Za portal 24 sata iskreno je progovorila o svemu što je proživljavala ovih 14 godina. Nije joj bilo lako.

Imala je endometriozu

“Živa sam, zdrava sam, it’s OK. Svi me nešto traže. It’s OK. Razumijem ja to sve. Ali sumnjam da netko rođen 2000. godine zna tko je Kasandra”, skromno je izjavila pjevačica koju pamtimo po hitovima kao što su “Sladoled”, “Nisi ti jedini na svijetu”, “Kazna” i “I’ve got a feeling”.

“Sa scene sam otišla jer nisam htjela pošto-poto biti u javnosti i privlačiti pozornost. Imala sam endometriozu, nisam mogla hodati, dogovoriti kavu s frendicom. Nisam išla ni na skijanje ni na kupanje 20 godina. I što ću ja biti poznata po svojim privatnim stvarima”, rekla je.

Endometrioza, koju spominje Kasandra, kronična je bolest koju karakterizira pojava tkiva sluznice koja oblaže maternicu na različitim mjestima u tijelu na kojima se inače ne bi trebalo nalaziti, odnosno bilo gdje izvan maternice. Ta su mjesta najčešće organi unutar zdjelice i trbušne šupljine.

Ova bolest može poremetiti menstrualni ciklus. Ako se ne liječi, može dovesti i do neplodnosti. Najčešće je imaju žene koje nisu rađale, a ciste se uklanjaju hormonalnom terapijom ili laparoskopskim zahvatom.

Izvadila je silikone iz usana

Pa, čime se bavila Kasandra nakon što je prestala pjevati? Radila je, kaže, za jednu tvrtku od kuće, no nije htjela otkriti što točno. “Nisam morala plaćati režije, a i mama je uskakala. Stavila sam nešto sa strane, ništa puno. I sad imam nešto na banci. Zapravo, uživam u plodovima svoga rada”, priznala je bivša pjevačica.

Što se izgleda tiče, Kasandra kaže kako je dalje vitka i visoka, jedino je izvadila silikone iz usana. “Nisam više onako napuhnuta. Jedino nisam našla frizerku da mi kosa bude kao u Lejle Filipović. Da mi je Tarik Filipović frajer, potpisala bih odmah”, našalila se.

Kasandru su, kao i većinu Hrvata, pogodili potresi u Baniji, i ona je osjetila podrhtavanje tla u kući na Bukovcu, gdje sada živi. “Na sve se živo čovjek navikne. Nisam razmažena, jesam rođena Zagrepčanka, ali pet puta sam se selila s dvije crne vreće za smeće po Zagrebu, takve su bile životne okolnosti”, otkrila je za 24 sata.

Bliska s Nevenom Ciganovićem

Danas je u kontaktu s tek nekolicinom bivših kolega s estrade. Povremeno se s njima dopisuje. Prisjetila se i svoga nekadašnjeg dobrog prijatelja, modnog stilista Nevena Ciganovića. I njemu se prestala javljati iako ga je nekad znala zvati često, poglavito u jutarnje sate jer je ranoranilac.

“Upoznali smo se u Superstuffu, kultnom zagrebačkom butiku iz devedesetih, gdje je on tada radio. Jako je duhovit i odmah smo kliknuli. Za umrijeti od smijeha je bilo s njim. Šaljem mu puno pozdrava, ali moram malo doći sebi… Sjećam se kad je išao na sprovod pokojnoj Ani Grepo u Slavoniju, u Osijek… Cigi je jako drag, ali neki ga ne razumiju, isto kao mene, možda po nekim pitanjima. Iako, on je odijevao Ivanu Banfić, grozno je ovo što joj se dogodilo zbog potresa. I s tim sam upoznata. Doduše, ja sam bila bliska s modnim dizajnerom Zoranom Mrvošem, on me odijevao. Otvorenog sam uma, nikog ne osuđujem”, iskrena je Kasandra.

I danas je vuče glazba, ali…

Svoje fotografije novijega datuma ipak nije željela pokazati. Ostavila je to za neka bolja vremena, možda na proljeće, kaže…

“S maskom na licu se neću slikati, niti s borama na čelu. Bih li se vratila na scenu? Mene glazba vuče, imam glazbenu školu. No sad su važnije neke druge stvari. Kad se rodiš s darom za glazbu, profesorica me izdvojila iz pet škola i poslala u glazbenu školu, postoji želja. Trebam obnoviti znanje klavira, kao što i obnavljam znanje jezika. Imala sam peticu iz engleskog i njemačkog. To mi je razbibriga. Slušam Stevieja Wondera da se opustim, umjesto apaurina”, našalila se Kasandra.

O ljubavnom životu nije željela mnogo govoriti, ali u njezinim riječima osjeća se razočaranje. “Ljubav mi je takva… Kad ti je frka, nema ljubavi. Ne znam mogu li me ljudi shvatiti. Kad imaš za režije, onda ima i ljubavi. Ovako nema. Imaš mater koja ti pomaže. Sretna sam kad si sve u kući pospremim”, zaključila je Kasandra za 24 sata.