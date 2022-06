U petoj epizodi našeg novog serijala pridružio nam se mladi zadarski kantautor, Jure Brkljača. Jure je prije samo tri dana, pod palicom Hit Recordsa, izbacio svoj novi singl - "Postoji san", za koji potpisuje i glazbu i tekst.

Na samom početku razgovora Jure nam je otkrio nešto više o njegovom novog singlu, čiju produkciju potpisuje Mihael Blum.

"Pjesma je nastala prije sigurno tri godine, iako se ne sjećam točno kad. Stajala je, naravno, kao što stoji većina mojih pjesama. Odlučio sam se za nju jer je malo življa, brža i malo drugačija. Odlučili smo je snimiti i snimali smo je neko vrijeme, sigurno. Pokušavali smo dobiti određen zvuk i aranžman. Neke pjesme idu glatko i možeš ih odmah isproducirati, a neke ipak moraš malo tražiti, ali u tome jest draž snimanja", govori nam Jure o prvom singlu.

Za novi singl "Postoji san", snimljen je i video spot u kojem glavnu ulogu uz Juru nosi i prelijepa glumica Lu Petrač. Ideju zvuka i slike spojene u toploj ljetnoj vibraciji, zabilježili su kamerom i uobličili u lijepu glazbenu priču Toni Filipović, Marino Brkljača te Hrvoje Banić.

"Uvijek dijete postanem kad se s tobom sastanem", stih je njegove nove pjesme. Zanimalo nas je smatra li Jure da je moguće ostati dijete i zadržati vedri duh i usred nesretnih okolnosti koje nas svakodnevno okružuju.

"Ja mislim da je. To ovisi o tebi. O tvom karakteru i o tome kako gledaš na život. Na život sam uvijek gledao kroz zabavu, kreativnost i druženje. Nikad nisam bio nešto previše ozbiljan", tvrdi Jure, a tome svjedoče i Jurine tetovaže, od kojih je jedna i sitni natpis “Rock’n’roll” iznad lijevog uha.

Objasnio nam je i što znači "rock ‘n’ roll" kao stil života.

"Ljudi koji misle da sam ja miran se jako varaju. Živim život punim plućima i to je za mene rock ‘n’ roll i glazba mi upravo donosi takav život", govori Jure koji ističe da mu je "ostati dijete" jednako važno i u partnerskom odnosu.

“To je metafora onoga da budeš ono što jesi, a to je vrlo važno u odnosu. Upravo nova pjesma 'Postoji san' govori o tome. Čak i u načinu života kakav ja živim, opet postoji ta jedna osoba koja je kroz cijelo vrijeme bila tu i nakon svega toga uspiješ shvatiti da je to to", rekao je mladi glazbenik.

Zanimljivo, nakon same srednje škole Jure se htio upisati u Legiju stranaca. Ipak, dogodilo se glazbeno natjecanje koje mu je promijenilo život.

'Da bi bio uspješan u glazbi, moraš biti fokusiran'

"Ljudi me pitaju - kako si ti mogao ići u Legiju stranaca, a baviš se glazbom. Postoji tu neka paralela u disciplini samoj, a i sama činjenica da je Frank Sinatra bio u Legiji stranaca govori sve. Da bi bio uspješan u glazbi, moraš biti fokusiran. Kao i u sportu. Isto kao nogometaši kada ne mogu zabiti gol. Igraju dobro, treniraju, spavaju, jedu dobro, a ne mogu zabiti gol jer imaju neku situaciju. Mentalno zdravlje je možda još važnije od fizičkog. U zdravom tijelu, zdrav duh", uvijek se kaže.

U kontekstu potonjeg, pitali smo Juru i što misli o samoj pjesmi “In corpore sano” srpske predstavnice na Eurosongu, Ane Đurić Konstrakte.

"Mislim da je bila originalna i mislim da je zaslužila pobjedu. U tom showu dosta prevladava kič i ako je ova pobjeda Ukrajine povezana s politikom, onda mi to sve još manje ima smisla. Konstrakta je bila odlična i po meni je ona trebala pobijediti. Zaista, odličan nastup", tvrdi Brkljača.

'Turbofolk u Zadru nikada nije uspio zaživjeti'

Tijekom razgovora dotaknuli smo se i glazbenikova rodnoga grada, Zadra. Kao rođenog Zadranina upitali smo ga kakav je Zadar van turističke sezone.

"Zadar ima jednu posebnu energiju i rekao bih da je to najljepši grad u Hrvatskoj. Dobro se osjećaš u njemu, ali zimi je mrtav. Ima malo događaja i volio bi da ta mladost malo više živi i da imaju više interesa za zabavu, za život, onda bi to sve bilo puno interesantnije", ističe i tvrdi kako bi trebalo svakako poraditi na drugačijem programu.

Otkrio nam je i zašto Zadar nije grad turbofolk glazbe.

“U Zadru prevladava domaća glazba. Turbofolk u Zadru nikada nije uspio zaživjeti, što mi je drago. Zadrani su malo tvrdi. Ne daju se. Vole svoju zadarsku pjesmu. U Zadru rijetko tko može proći kod publike. Rijetko tko može napuniti Višnjik”, govori Brkljača.

U kontekstu same zadarske glazbene scene, nismo mogli ne spomenuti Tomislava Ivičića, Tomislava Bralića i klapu Intrade, Bepa Matešića, Mladena Grdovića, ali i Ivicu Iću Sikirića koji je prošle godine s hitom "Opet je jubin cilim tilom" osvojio ne samo dalmatinsku publiku, već i onu u sjevernim krajevima Hrvatske.

"Meni je Ićo jedan od dražih pjevača i često ga slušam. Nije da bilo dugo vremena i nakon dugo vremena su pogodili pjesmu. Pjesma je postala hit i to je čar glazbe i što nas najviše veseli. Kad radiš neku pjesmu, nikad ne znaš može li ona doživjeti jedan hype. To se jednostavno dogodi. On je pogodio s pravom pjesmom u pravom trenutku", tvrdi mladi kantautor o svom sugrađaninu i kolegi, a svakako ističe da treba poslušati i manje poznate pjesme drugih zadarskih autora, poput Grdovića.

'Za mene je Zadar jedini grad u kojem bih mogao živjeti'

Upravo je Miroslav Rus za Brkljaču napisao pjesmu “Kampo Kaštelo”, istoimeni kvart u kojem je Jure i odrastao.

“Bit će još pjesama posvećenih Zadru. Kad sam mu rekao da želim imati pjesmu o svom gradu i svom kvartu, on je napisao pjesmu čak i bolju nego što bih je ja napisao. Iako bih volio kratko živjeti vani, za mene je Zadar jedini grad u kojem bih mogao živjeti”.

Sluša sve - od Mozarta do trapa

Brkljača ističe kako su mu zavičajne, domoljubne pjesme zapravo i najljepše pjesme.

“Kroz čitavu našu povijest, uvijek se opjevavala naša domovina. Ja volim domoljubne pjesme, iako je tu bilo svakakvih skandala što se autora tiče. Mislim da su naše domoljubne pjesme među ljepšim na našim prostorima”, kaže mladić koji u slobodno vrijeme sluša doslovno sve - od Mozarta do trapa.

"Zadnje što sam slušao je Mozart, prije spavanja. Stariji brat i otac mi sviraju i cijeli život sam okružen njom pa stvarno slušam sve. Htio sam biti blues gitarist kada sam krenuo. U zadnje vrijeme me pali country, ali najviše volim dalmatinsku glazbu", rekao je te dodao kako je upravo napravio trap pjesmu.

"Nemam nikakve predrasude prema glazbi. Svaki mi žanr može biti dobar ako ima ono nešto. Ne volim bezlične pjesme. Nešto što je usiljeno. Metafore koje ništa ne govore. Dosta slušam trap album Justina Biebera. Okej mi je to. Ne slušam sad Bubu Corellija i Jalu Brata, iako mi je i to okej”, govori Jure.

'Istina je dobra čak i kad zaboli'

Dotaknuli smo se i same granice istine i laži te takozvanih - "bijelih laži".

"Mislim da treba znati ljudima nekada reći nešto da ih ne povrijediš. Istina je dobra čak i kad zaboli, ali nekad treba znati reći istinu, bez da nekog uvrijediš - što ne znači da lažeš", govori glazbenik ističući da prešućivanje istine ne smatra laganjem. Također, ne voli laganje i gotovo bi sve oprostio, iako ne voli izdaju.

Spominjući svoje mane, priznao nam je kako bi volio da je malo "mirniji" u kontekstu noćnoga života, dok pouzdanost smatra svojom najvećom vrlinom.

Jure se nada kako će njegov drugi studijski album svjetlo dana ugledati već krajem godine.

"Ima dobrih pjesama, različitih. Ima i dalmatinskih, rock pjesama, malo i trapa. Bit će svega, stvarno", zaključuje Jure, a nama samo preostaje poželjeti mu puno sreće sa snimanjem i nadodolazećim nastupima.

Cijeli intervju pogledajte u nastavku.