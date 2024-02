Ivana Banfić je nakon turbulentne prošlosti otišla na selo gdje je pronašla svoj mir. Sada uživa u prirodi i sa životinjama i tek se tu i tamo pojavi na sceni.9. veljače bit će jedna od tih rijetkih prilika. Naime, I Bee nastupa na velikom Megadance Partyju koji će se održati u Areni Zagreb.

Oni koji neće moći prisustvovati koncertu u Areni moći će Megadance Party pratiti uživo na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pjevačica je jednom razdoblju svog života bila ovisna o alkoholu, zbog čega je potražila stručnu pomoć.

Liječila se od ovisnosti

Naime, nakon neuspjelog braka u kojem je bila s menadžerom Robertom Magićem, koji je trajao dvanaest godina, Ivana je utjehu pronalazila u alkoholu, ali je brzo shvatila da je to loše za nju i započela je liječenje u jednoj klinici 2005. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uz liječničku pomoć, Ivana je spas pronašla i u Indiji, gdje je zacijelila svoje rane, o čemu je jednom prilikom i sama pričala.

"Ondje mi se dogodio osobni rast - ta zemlja je potpuno srušila moj ego razmažene zvijezde u koju sam se polako počela pretvarati. Indija me spustila na zemlju, shvatila sam da nisam ništa posebno, da nisam nikakva diva...", rekla je pjevačica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Robert Anic/ PIXSELL Foto: Robert Anic/ PIXSELL

Priroda umjesto psihoterapueta

"To je bila odluka mog supruga i mene. Osjetili smo da nas grad cijedi. Volimo prirodu, ja volim kukce, ptice, volim grliti drveće. To je bilo zaista jedno životno iskustvo. Naučila sam cijepati drva, koje gljive nisu otrovne. Mogu preživjeti gdje god hoćete. Sada mogu spavati na travi i vili s pet zvjezdica na isti način. Željela sam vidjeti kako žive ljudi na selu, a ne da sam samo okružena estradom", rekla je Banfić.

Zatim je otkrila koliko joj priroda pomaže: "Kada su me vidjeli na selu, prvo su se šetali oko moje kuće kako bi vidjeli jesam li to ja. Kada bi me vidjeli u gumenim čizmama i da farbam ogradu, bili su šokirani. Ja sam im rekla: 'Umjesto da idem na seanse i kod psihoterapeuta, ja farbam ogradu'. Sada su se već navikli na mene. Svi su predivni", piše Kurir.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Robert Anic/PIXSELL Foto: Robert Anic/PIXSELL

POGLEDAJTE VIDEO: Prijović puni petu Arenu, kolegici Gogi Sekulić otkazali koncert