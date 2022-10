Ivan Volarić Zak gostovao je u showbiz serijalu Net.hr-a u kojem je, između ostalog, otkrio i zanimljiv podatak iz svoje rane mladosti. Naime, glazbenik koji je 2017. godine napunio Arenu Zagreb, s 19 se godina bavio - hortikulturom, točnije, projektiranjem i uređenjem parkova i okoliša.

“Bavio sam se hortikulturom, zanimalo me to. Napravili smo nekoliko manjih okućnica. Htio sam se time baviti cijelo vrijeme, ali sam shvatio sam da je to nešto što kod nas u to vrijeme nije bilo toliko prepoznato te da je kraći put za moju karijeru da otvorim diskoteku. Nešto što je zapravo i srodnije s glazbom. Iako, volio sam hortikulturu. To je opuštajuće i vjerujem da bi se time bavio da nisam glazbenik”, izjavio je.

Ivan je, podsjetimo, s 25 godina otvorio svoju prvu diskoteku u kojoj je dovodio najveće regionalne zvijezde s područja Balkana. U razgovoru nam je otkrio koliko mu je u tom trenutku bilo teško graditi identitet mladog pjevača zabavne glazbe u usponu, koji je istovremeno i vlasnik klubova u kojima do ranog jutra svira folk.

“Sve ima svoje dobre i loše strane. Iako sam ja u svoje klubove dovodio ne samo folk zvijezde, već i velika pop imena, dobiješ onaj neki pečat. I sam sam počeo snimati takve pjesme jer sam smatrao da je dobro biti prvi u nečemu, to tad nitko u Hrvatskoj nije radio. Ta etiketa me pratila dugo vremena. Čak i kad snimiš neku pop pjesmu, tu je etiketa pjevača što je u početku snimao folk. Ipak, taj mi je pečat donio puno više dobrih stvari, nego loših. Ujedno mi je to bila i provokacija, postao sam traženiji”, govori Zak i dodaje kako bi, da kreće ispočetka, ponovno napravio sve isto.

Upravo je u svoju diskoteku doveo i crnogorsku glazbenu zvijezdu - Bobana Rajovića - s kojim je prije samo nekoliko tjedana snimio duet koji se tri tjedna zadržao na samom vrhu YouTube Trending liste.

Osim suradnje s Rajovićem, Zak nam je otkrio kako su funkcionirali kultni Lampaši, što misli o aktualnom stanju na hrvatskoj glazbenoj sceni, od koje je pjesme imao veća očekivanja i zbog čega mu je ona blokirala u radijskom eteru te na koji način planira proširiti svoje tržište na teritoriju Srbije.

Cijelu epizodu pogledajte OVDJE.