“Spoji neočekivano, otpjevaj iz srca i pronaći ćeš put do publike”. Moto je to svestranog kantautora Ivana Zaka koji se na velika vrata vraća na regionalnu scenu duetom s crnogorskom glazbenom zvijezdom Bobanom Rajovićem. Svoje glasove i emocije ova dva popularna pjevača spojili su u pjesmi “Kilometri ljubavi”, koja nam je bila i povod za razgovor s Ivanom Zakom, svestranim glazbenikom i poduzetnikom.

Ivanov i Bobanov duet u samo 24 sata od objave postao je prvi video u općem Trendingu za Hrvatsku na svjetskoj platformi YouTube. Time je Zak postao jedini hrvatski glazbenik koji se nalazi među prvih deset mjesta na općem Trendingu koji obuhvaća sve nove videosadržaje. Njegova pjesma je prva, a iza sebe je ostavio i kolege Jelenu Rozgu i Matiju Cveka, koji se s duetom “Zar je ljubav spala na to”, nalaze tek na 12. mjestu trendinga.

“Očekivali smo dosta od tog dueta, međutim zaista smo se iznenadili da je u roku 24 sata pjesma postala toliko uspješna. Telefoni su nam počeli gorjeti, zvali su nas iz svih susjednih zemalja” započeo je Zak.

'Čekao sam cijelu karijeru da se dogodi taj ključni trenutak za širenje tržišta'

YouTube Trending podstranica je, odnosno feed u kojem se izlistavaju najnovija i najpopularnija videa na YouTubeu. Ipak, iako znamo da je za ulazak na Trending listu bitno da određeni sadržaj pogleda i podijeli što više ljudi na određenom području, još uvijek se ne znaju svi parametri potrebni za ulazak u Trending pa nas je zanimalo što onda za Ivana uopće znači činjenica da su pokorili YouTube.

“Koliko se ja razumijem u to, mislim da ne postoji formula za Trending, osim da si zaista tražen. Mislim da se to ne može umjetno napumpati, to mora biti organski i viralno. Fasciniralo me da smo već treći tjedan u Trendingu, s tri milijuna pregleda, u vrijeme kada su u modi novi beatovi - poput trapa, hip-hopa. Naša je pjesma retro. To je veći uspjeh nego da smo prije sedam-osam godina bili prvi”, govori Zak te dodaje kako na krilima ove pjesme planira širiti svoje djelovanje.

“Čekao sam cijelu karijeru da se dogodi taj ključni trenutak za širenje tržišta. ‘Kilometri ljubavi’ će mi zaista dati i ‘kilometre u karijeri’”, izjavio je.

Zak je bio osoba koji je Rajovića prvi put doveo u Hrvatsku

Inače, prilikom izlaska pjesme, Zak je rekao kako je suradnja s Bobanom Rajovićem tek jedna u nizu suradnji s regionalnim glazbenicima.

“Kad je glazba u pitanju, nema točne planove. Kod mene se sve promijeni preko noći pa je prerano za pričati za novu suradnju, ali ozbiljne i velike stvari su u pitanju”, govori Zak ostavljajući nam prostora za razmišljanje.

Inače - I Boban Rajović i Ivan Zak glazbenici su koji su napunili zagrebačku Arenu. Boban 2016. godine, a Ivan godinu dana kasnije. Zanimljivo, upravo je Ivan bio osoba koja je u Hrvatskoj organizirala prvi nastup velike crnogorske zvijezde.

“Ja i Boban se znamo gotovo 17 godina. Čim sam napisao pjesmu, znao sam da ću zvati čovjeka s kojim sam dobar i koji ima beogradsku adresu”, govori Zak za pjesmu na kojoj će samo oni najuporniji uspjeti pronaći komentar koji u sebi ima iole negativnog konteksta. Jer, uistinu - ova se suradnja, kako se čini, dopala svima - od Zagreba do Beograda.

“Umjetnost, ljubav i glazba nemaju veze s granicama, niti s nekom netrpeljivošću ili politikom. Ne bih to miješao niti bih se doticao tih stvari. Još sam u vrijeme kada sam držao klubove shvatio da mladi ljudi iz Zagreba idu u Beograd van, dok ljudi iz Beograda dolaze u Zagreb van. Što se tiče tih loših stvari, prošli smo bez ikakve ogrebotine”.

Biti vlasnik kultnih 'Lampaša' bio je dvosjekli mač

Ivan je, podsjetimo, s 25 godina otvorio svoju prvu diskoteku u kojoj je dovodio najveće regionalne zvijezde s područja Balkana. Zanimalo nas je, koliko mu je u tom trenutku bilo teško graditi identitet mladog pjevača zabavne glazbe u usponu, koji je istovremeno i vlasnik klubova u kojima do ranog jutra svira folk.

“Sve ima svoje dobre i loše strane. Iako sam ja u svoje klubove dovodio ne samo folk zvijezde, već i velika pop imena, dobiješ onaj neki pečat. I sam sam počeo snimati takve pjesme jer sam smatrao da je dobro biti prvi u nečemu, to tad nitko u Hrvatskoj nije radio. Ta etiketa me pratila dugo vremena. Čak i kad snimiš neku pop pjesmu, tu je etiketa pjevača što je u početku snimao folk. Ipak, taj mi je pečat donio puno više dobrih stvari, nego loših. Ujedno mi je to bila i provokacija, postao sam traženiji”, govori Zak i dodaje kako bi, da kreće ispočetka, ponovno napravio sve isto.

Govoreći o “Kilometrima ljubavi”, nismo se mogli ne dotaknuti i teme veza na daljinu i što je u biti sve potrebno kako bi jedan takav odnos opstao i uspješno se razvijao.

“Povjerenje”, kratko će Zak.

“Mislim da su veze na daljinu stvar karaktera. Ako imam nekoga u gradu koji je tamo negdje 400-500 kilometara od mene, tu je potrebno i puno veće povjerenje i puno veća žrtva. Da bi tu osobu vidio, moraš sjesti u automobil ili u avion. Možda ta udaljenost neke osobe još više poveže i zbliži. Sve je relativno, ovisi kakvih se dvoje ljudi nađe. Nema tu nekog pravila”, dodaje.

Jednu su mu pjesmu blokirali na radijima pa nije ostvarila očekivani uspjeh

Zanimalo nas je jesu li i pjesme koje su najgledanije na YouTube pjesme i koju Zakova publika najviše voli.

“Kod mene je to taj slučaj sigurno. Nisam nikad imao slučaj da sam izašao i pjevao pjesmu koju ljudi znaju, a da nije imala dobre preglede”, govori te dodaje kako je za pjesmu “Sama” imao puno veća očekivanja, nego što je to ispalo u praksi.

“Od nekih sam kolega dobio tolike ponude za pjesmu da im je prodam, no nisam je dao. Ipak, puno sam više očekivao od nje. Ta se pjesma puno više trebala vrtjeti po radijima, no na terenu nije imala taj efekt. Ona je jedno vrijeme bila zablokirana kad sam je izdao, nekom ona očito nije pasala tada pa su je blokirali, a ona je trebala radijski eter. Bude ti žao kad si na nečemu temeljito i dugo radio pa nije prošlo”, rekao je.

Spomenuo je i kako je kvalitetan tim njemu od velike važnosti te nas je stoga zanimalo koliko se promijenila uloga glazbenog menadžera nekad i sad.

“Uloga je uvijek ista, samo se pravila mijenjaju. Danas imamo problem taj što se menadžerom naziva svatko. Upozna pet pjevača, uzme pet brojeva, ode u prvu štampariju, odštampa vizitku s titulom menadžera i kaže da je menadžer. Upoznao sam i takve. Neki su čak danas i uspješni. Uloga menadžera je da filtrira probleme između pjevača i kompletnog svijeta povezanog s glazbom, ne samo organizatora. Meni je super kad uđem u studio i ne znam za neki problem, jer je već riješen”.

Bavio se hortikulturom, ali je shvatio da je otvaranje diskoteke kraći put do uspjeha

Malo ljudi zna da je Zak završio i studij hortikulture, a s 19 godina je otvorio i svoj prvi obrt.

“Bavio sam se hortikulturom, zanimalo me to. Shvatio sam da je kraći put za moju karijeru da otvorim diskoteku. To je opuštajuće i vjerujem da bi se time bavio da nisam glazbenik”, izjavio je.

U ostatku razgovora dotaknuli smo se i humanitarnih akcija, pjesme “Svi smo uz vas”, na kojoj se Zak odrekao svojih autorskih prava u korist grada Petrinje i ostatka Sisačko-moslavačke županije. Saznali smo i što Zak misli o aktualnom stanju na hrvatskoj glazbenoj sceni, ali i što planira za naredni period, koji će mu, sudeći po uspjehu aktualnog dueta, biti iznimno izazovan, ali i ispunjen zadovoljstvom.