Let 3 svojim je nastupom oduševio ljubitelje Eurosonga, ali i one koji će to tek postati.

U utorak su najpoznatiji Riječani osigurali Hrvatskoj finale ovog glazbenog natjecanja, a njihov skok najbolje je vidljiv na kladionicama. Let 3 je u četvrtak skočio na čak 12. mjesto.

Da je bend osvojio simpatije šire javnosti, to uopće nije sporno. Mrle i ekipa u Engleskoj ne prestaju se fotkati s fanovima koji ih "hvataju" na svakom uglu. Snimka njihovog nastupa u polufinalu pregledana je preko 2 milijuna puta, a i prvi smo u trendingu na YouTubeu.

Naime, prva na kladionicama je i dalje Švedska, a kladionice predviđaju da Loreen ima nevjerojatnih 50% šanse za pobjedu. Iza Švedske su Finska, Ukrajina i Francuska.