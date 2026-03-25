Grše nastupa u Areni Zagreb, rasplakale ga riječi sina i supruge: 'Tata, jako smo ponosni'

Jedan od najistaknutijih i najutjecajnijih izvođača nove generacije domaće glazbene scene, Grše, stiže u Arenu Zagreb gdje će održati svoj dosad najveći koncert.

"Ovim putem najavljujem svoj prvi samostalni koncert u Areni Zagreb - 24. listopada. Mislim da je sada pravi trenutak, sve su se karte posložile. Datum i nije toliko daleko, tako da je uzbuđenje već tu. Sve mi je još uvijek nestvarno. Sve radim iz srca i još nisam potpuno svjestan tog trenutka ni činjenice da sam došao do tog levela. Idemo sad hrabro!", izjavio je Grše u Jutarnjem showu Antene Zagreb, uz čiju podršku donosi spektakl.

Radijska ekipa pripremila mu je red smijeha, red suza i sreće. "Svaka čast, ponosan sam na tebe", poručio mu je telefonskim putem prijatelj Antonio Plazibat, a onda je uslijedila glasovna poruka Gršine supruge i njihovog sina: "Tata, jako smo ponosni na tebe. Možeš ti to!"

"Težim ka tome da budem dobar roditelj, to mi je najbitnije. Bit ću najsretniji kad Fran napuni 18 godina i kaže da je odrastao uz najboljeg tatu. Tad ću biti najponosniji", rekao je Grše kojeg je poruka obitelji rasplakala.

Foto: Gordan Svilar/Antena Zagreb

Kao predvodnik novog zvuka, popularni Dalmatinac je u kratkom vremenu izgradio status glazbenika koji pomiče granice i postavlja standarde. Njegov autentičan stil i prepoznatljiva energija pretočeni su u niz hitova koji dominiraju regionalnom scenom, a među njima se ističu "Forza", "Fantazija", "Mangio Pasta", "Mamma Mia", "SIP" i brojni drugi.

"Samo sam uživao radeći glazbu, ona mi je jedini fokus. Borio sam se sam sa sobom i pomicao vlastite granice. Sve ostalo došlo je naknadno", priznaje.

Njegova diskografija bilježi impresivne rezultate, pjesme mu broje stotine milijuna pregleda na YouTubeu, dok na Spotifyju okuplja više od pola milijuna vjernih mjesečnih slušatelja. Kontinuirani uspjesi na Billboardovoj ljestvici za Hrvatsku, gdje su njegovi singlovi redovito zauzimali prvo mjesto, donijeli su mu i epitet "kralja Billboarda".

A koncert u zagrebačkoj Areni 24.10. predstavlja vrhunac dosadašnje karijere i novo poglavlje u njegovom glazbenom putu.

"Želim napraviti spektakl, nešto na svjetskoj razini, pogotovo u mom žanru, što kod nas još nije viđeno. Želim da svaki detalj bude savršen", kaže.

Foto: Gordan Svilar/Antena Zagreb

Foto: Gordan Svilar/Antena Zagreb

Publiku očekuje produkcijski impresivan nastup, snažna energija i večer ispunjena hitovima koji su obilježili ovo desetljeće hrvatske glazbene scene. Ulaznice su u prodaji putem sustava upad.hr.

Osim najave najvećeg koncerta, Grše je tijekom gostovanja na Anteni Zagreb otkrio i da otvara novu glazbenu meku u Dalmaciji.

"Blockstar Digital dižemo na maksimalnu razinu. Imam veliku želju pomoći mladim glazbenicima, a Dalmacija je uvijek bila posebno bogata talentiranim ljudima i mislim da ova priča može daleko dogurati. Otvaramo veliki studio, što je u Dalmaciji dosad nedostajalo. Želim da se mladi razvijaju i okupljaju kroz glazbu", zaključio je triljski reper.

