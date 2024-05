Marko Purišić, poznat pod umjetničkim imenom Baby Lasagna (28), proslavio se pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" s kojom se natjecao na ovogodišnjem Eurosongu. Fanovi natjecanja otkrili su dvije Markove pjesme objavljene prije nego je zaludio cijelu Europu te pritom zatrpali YouTube pozitivnim komentarima.

Pjesma "IG Boy" koju je objavio prošle godine skupila je više od 400 tisuća pregleda, a za produkciju spota zaslužna je njegova zaručnica Elizabeta Ružić.

"Jedan od najtalentiranijih i najiskrenijih samostalnih umjetnika koji su se ikada natjecali na Euroviziji", "Brutalno je dobra pjesma", "Topčina", "Ovo naša scena još nije vidjela, toliko različitih stilova ukomponiranih u odličnu stvar", oduševljeno su komentirali fanovi.

Neki su u komentarima istaknuli da se Marko putem svoje glazbe dotiče socijalno važnih tema koje su upakirane u dobar ritam. Pjesma "Rim Tim Tagi Dim" govori o anksioznosti dječaka koji napušta svoje rodno mjesto, a velik broj ljudi smatra da je to referenca na odlazak mladih iz Hrvatske.

Njegova druga pjesma "Don't hate yourself, but don't love yourself too much" ima čak 700 tisuća pregleda, a dosta se razlikuje po vizualnom i glazbenom stilu od ostatka njegovog glazbenog repertoara. Obožavatelji su zahvalni što su na Eurosongu saznali za Marka, a vjeruju da njegovo vrijeme tek dolazi. Sve tri pjesme dio su debitanskog albuma "Demons & Mosquitos", a mnogi se nadaju što bržem izlasku albuma.

Podsjetimo, Marko je prije solo karijere nastupao u bendu Manntra kao gitarist. Rock band je sudjelovao na Dori 2019. godine s pjesmom "In The Shadows" te osvojio četvrto mjesto. Lasagna trenutačno vlada hrvatskom glazbenom scenom sa svojom hit pjesmom s Eurosonga, a nalazio se i na popisu 50 globalnih hitova na Spotifyju.

