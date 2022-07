Prvi u nizu serije koncerata 'A1 predstavlja GLASNO s Tvrđave' koju donose A1 Hrvatska i RTL održat će se 14. srpnja na Tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku, a program otvaraju Pips, Chips & Videoclips. Tim povodom frontmen benda Dubravko Ivaniš Ripper dao je veliki intervju za RTL.hr u kojem kaže kako ne sluša muziku, a najbolji je kad dangubi.

Na pitanje zašto je sam sebi dao nadimak Ripper, kaže: "Negdje s navršenih 50 skužio sam da sam konačno spreman zvati se vlastitim imenom i prezimenom. Dan danas potpisujem se s Ripper i, vjerujte, malo se čudno osjećam. Ali zašto ne, priznajem da nas kod mene ima više, a jedan od nas je i taj Ripper".

Na pitanje kako nastaje pjesma Pipsa, kaže: "Oh, kako prezirem jamanje. To je kao kad šest budalaša istovremeno štrikaju vestu, znaš onu dosadnu debelu vestu kakvu ti je poklonila baka da se ne prehladiš. I ti je nikada nisi odjenuo, a lažeš baki da je super. Nikad ništa od jamanja, nitko ne želi nešto zeznut, a čemu sve ako nema prostora za grešku. Poželjno je, štojaznam, nema toga puno, da imam tekstualni punch line, osnovni bubanj i bas, harmonsku strukturu kompozicije i aranžmanske zafrkancije. Kad to nekako sklepam pozovem bend da na osnovi predloška naprave sve isto tako, ali stoput bolje. I pritom ne diraju moje najbolje fore. Oni to najčešće naprave potpuno drugačije i maknu sve najbolje fore. Jako volim svoj bend".

Muziku ne služa, a na pitanje kako provodi slobodno vrijeme kaže: "Kapetan sam jednog više s*ebanog, a manje slobodnog vremena. Najbolji sam kad dangubim. Dangubljenje je, osim što je privilegija, i velika odgovornost. Uvijek tražim ima li u tome nečega za song".

