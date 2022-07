Ta noć rezervirana je za obožavatelje velikih Pips, Chips & Videoclipsa, i riječkog benda Jonathan, nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Kao odličan početak dugog toplog ljeta prepunog iznimne glazbe bit će koncert svima dobro znanih Pips, Chips & Videoclipsa.

Bendu koji ove godine slavi tridesetu godišnjicu postojanja tako je pripala čast otvorenja festivala A1 predstavlja Glasno s Tvrđave. Dobar provod zagarantiran je svim posjetiteljima koji će pripremu za najveće hitove Pipsa odraditi s regionalno priznatom indie grupom Jonathan.

Šibenska će publika tako u susret novonajavljenom albumu, koji bi trebao izići ove godine, imati priliku još jednom doživjeti izvedbenu adrenalinsku eksploziju Jonathana koji je na dodjeli Rock&OFF nagrada proglašen najboljim koncertnim izvođačem godine.

Hitovi bendova koji će otvoriti festival, ali i drugih izvođača koji će nastupiti svakog četvrtka od 14. srpnja do 18. kolovoza na Tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku, objedinjeni su na posebnoj playlisti Glasno s Tvrđave x A1 koju glazbeni obožavatelji mogu pronaći na A1 Xplore Music by Deezer usluzi.

A1 Xplore Music by Deezer pretplatnici koji ipak neće moći ovog ljeta posjetiti šibensku Tvrđu tako će uz najpovoljniju tržišnu cijenu, najdulje besplatno probno razdoblje i slušanje glazbe u offline modeu, uz prethodno preuzimanje, svejedno moći uživati u probranim glazbenim notama između više od 90 milijuna dostupnih svjetskih i domaćih hitova putem Deezer aplikacije.

Korisnike usluge svakako će oduševiti i automatski kreirana personalizirana neprekinuta glazbena podloga, koju će opcija poznata pod nazivom Flow, kreirati prema pojedinačnim glazbenim preferencijama. Čak i više radosti mogla bi donijeti opcija Songcatcher namijenjena identifikaciji pjesama koje će korisnici po prvi puta čuti na koncertima, ili negdje drugdje, te će ih automatski pohraniti u njihove osobne kataloge kako bi ih mogli slušati i kasnije.

Posjetitelji festivala Songcatcherom zajamčeno će „uhvatiti“ samo najbolje hitove regionalne glazbe, a sudjelujući u aktivacijama koje je A1 Hrvatska pripremio za njih, svojim znanjem, vještinama ili jednostavno srećom osvojiti i vrijedne nagrade.

U A1 zoni posjetitelji će sudjelovati u aktivacijama kao što su „Slušaj hitove“, „Mumljam“ i „Čitaj s usana“ i uspješno prepoznati zadane pjesme kako bi osvojili razne nagrade. Dodatno iznenađenje krije se i ispod sjedala gdje nasumične sretnike očekuju skriveni pokloni.

