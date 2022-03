Radijski eter je u ožujku postao bogatiji za još jednu sjajnu pjesmu omiljenog dalmatinskog rock sastava koji nastavlja pomicati granice u svom uvijek posebnom stilu, a već prvog tjedna emitiranja singl "Kao sad" smjestio se među Top 40 najemitiranijih singlova. I dok obožavatelji nestrpljivo iščekuju velike nastupe Daleke obale 23. travnja u zagrebačkom Domu sportova i 30. travnja na splitskim Gripama, bend donosi na stol još jednu posebnu zanimljivost.

Nakon što je premijerno predstavljen na DORF-u 2021. u Vinkovcima, dokumentarni film Borisa Hrepića "Daleka obala u Americi" imamo priliku premijerno pogledati u Zagrebu, 6. travnja u klubu Dva Osam na Jabukovcu. Odličan arhivski dokument bit će prava filmska poslastica za sve ljubitelje Daleke obale.

"Ovaj moj mali skromni dokumentarac je nastao za vrijeme prvog lockdowna, u proljeće 2020. Tada je bilo dovoljno vremena za preslagivanje raznih arhivskih materijala pa sam uspio u Splitu u drvarnici pronaći originalne VHS-C kazetice na kojima su se nalazili video materijali koje sam snimio za vrijeme dva putovanja Daleke obale u Americi", otkriva Boris Hrepić.

Daleka obala je u dva navrata, 1988. i 2000. nastupala u New Yorku i Chicagu, i ovo su putopisno – glazbeni zapisi s njihovih putovanja. Naglasak je na turističkim snimcima (NBA utakmica, podzemne željeznice, House of Blues, na vrhu jednog od njujorških blizanaca…). Tu su i izjave aktera tog putovanja koji su se prisjetili tih vremena od prije 20-tak godina.

"Daleka obala je za oba putovanja imala dogovorene koncerte u New Yorku i Chicagu, no svima nama je to bio prvi izlet preko velike bare tako da je samo putovanje i sve što smo tamo vidjeli bilo svima nama izuzetno uzbudljivo. Ja sam većinu tih naših putešestvija zabilježio objektivom male Sony VHS kamerice, i oduvijek sam želio to sve premontirati u jedan filmić da ostane za uspomenu. U montaži sam kao pozadinsku glazbu naših kadrova putovanja stavio pjesme s našeg studijskog albuma Daleke obale '1990 – 2000', koji je snimljen poslije povratka u Hrvatsku i koji je i bio, pogotovo u mom dizajnu omota, inspiriran tim putovanjem. Neki kadrovi iz filma imaju danas neku svoju posebnu emotivnu vrijednost kao što je bio posjet World Trade Centru, tzv. njujorškim blizancima, koji su tek godinu iza našeg putovanja bili tragično srušeni", zaključuje Hrepić.

Spomenuta naslovnica albuma "1999 – 2000" zablistala je još jednom povodom 20. obljetnice albuma na slavljeničkom LP izdanju pod nazivom "999". Naime, radi se o originalnom imenu albuma koje je promijenjeno netom prije objave prije više od dvadeset godina. Danas ono opet živi na omotu novog vinilnog izdanja na kojem su zbog formata četiri originalne pjesme s albuma svoj prostor ustupile drugima – pjesmi "Ruzinavi brod", amblematskoj zvučnoj slici benda za koju je nagrađen prestižnom nagradom Porin, te pjesmi "A šta da radim", posljednjoj studijskoj snimci Daleke obale i prvoj pjesmi nesuđenog sedmog albuma benda, albuma obrada koji nikada nije snimljen.

Ovo sjajno vinilno izdanje predstavljeno je 2019. uz dvostruki LP album "Uspomena (Sve Najbolje Uživo)" i četverostruki CD box set koji je donio i dosad neobjavljene pjesme Daleke obale.

Osim na DORF festivalu u Vinkovcima film "Daleka obala u Americi" je prošle godine predstavljen na festivalu Rokumentarni dani u Crnoj Gori i u Bosni na zeničkom Dokumfestu. Početak projekcije filma u klubu Dva Osam najavljen je za 20 sati. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje.

Podsjećamo kako Daleku obalu ovog proljeća čekaju dva spektakularna koncerta - 23. travnja u zagrebačkom Domu sportova i 30. travnja na splitskim Gripama. Na njihov povratak na scenu čekalo se 18 godina, stoga ne čudi da je njihov povratak na radijske postaje i koncertne pozornice dočekan s oduševljenjem. Bend obožavateljima garantira večer za pamćenje, a uz nezaboravne i svevremenske hitove s početka karijere, na set listi najavljenih koncerata naći će se i najnoviji uradak "Kao sad" koji možete slušati na svim streaming servisima.

