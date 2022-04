Gitarist Ivan Keller trenutno je na turneji sa slavnim američkim glazbenikom Marcom Mendozom koji je bio dio postave legendarnih bendova poput Thin Lizzyja, The Dead Daisiesa, Whitesnakea itd., a slovi za "boga bas gitare". Keller je jedan od ponajboljih gitarista na ovim prostorima, a javnosti je poznat i kao član benda Dine Jelusića. Dok je on na turneji s Whitesnakeom, Ivan nastupa rame uz rame s Mendozom. Njegova europska turneja počela je 13. travnja nastupom u Beogradu, a završava se krajem srpnja u Bugarskoj. Keller je našao malo vremena u svom pretrpanom rasporedu da nam ispriča svoje dojmove s turneje.

NET.HR: Kako je došlo do suradnje s Mendozom?

KELLER: Javio mi se poznanik, bubnjar iz Engleske Chris Allan i rekao mi je da njegovom prijatelju treba gitarist od 13. travnja, pa nadalje. Pitao me je jesam li zainteresiran. Rekao sam mu da ne znam jer imam turneju sa svojim bendom za koju se moram pripremati, pa ne znam hoću li stići. Pitao sam ga o kojem se glazbeniku radi, a on je rekao - Marco Mendoza. Odmah sam se javio Dinovom ocu, Dariju Jelusiću, koji je ujedno i moj i naš menadžer, a on je nazvao Mendozu i s njim je dogovorio sve detalje. Takva ponuda se ne odbija.

NET.HR: Kako je svirati rame uz rame s Mendozom?

KELLER: On je super osoba što meni olakšava cijelu situaciju. Nije neka primadona ili što bi se reklo "Pain in The Ass". On je fenomenalan. Čast mi je svirati s njim. Stvari koje izvodimo većinom su rock pjesme. Nisu prekomplicirane, a niti prejednostavne. Taman su neka zlatna sredina da ih mogu uspješno interpretirati.

NET.HR: Jeste li se imali vremena pripremiti za europsku turneju s Mendozom?

KELLER: Imao sam za pripremu nekih desetak dana. Na početku je bilo stresno no što sam više vježbao te pjesme to je bilo sve manje stresa jer sam bio sve sigurniji. U to vrijeme bio sam s Dinom i bendom na turneji po Europi. Dečki su me ostavili na aerodromu u Frankfurtu gdje sam sjeo na avion za Rumunjsku i tamo sam, u Temišvaru, imao jednu probu. Do te probe sam već znao sve pjesme. Slušao sam ih čak i u avionu i u kombiju, tako da sam na turneju došao spreman.

NET.HR: Turneja kroz velike Europske gradove traje četiri mjeseca i koncerti se održavaju skoro svaki dan. Je li vam naporno biti na tako intenzivnoj i dugotrajnoj turneji?

KELLER: Da, zna biti dosta naporno. Dan mi izgleda otprilike ovako: navečer odradimo svirku, pa se nakon toga vraćamo u hotel, onda slijedi spavanje, doručak, pa putovanje, onda odradimo tonsku probu, pa nazad u hotel na tuširanje. Odmorim se ako stignem i onda slijedi nastup. I tako svaki dan. Nije lako, al' je slatko!

NET.HR: Znači, ništa izlasci, ništa cure, samo rad, red, disciplina?

KELLER: Nekada nakon svirke znam ostati vani, a Marco obično ide prvi u hotel. Ako se skompam s nekom zanimljivom ekipom, ostanem na piću s njima.

NET.HR: Dok ste vi na turneji, što je s Dininim bendom?

KELLER: Dino je nedavno otišao s Whitesnakeom na turneju i neće ga biti cijelo ljeto, tako da sam slobodan veći dio ove godine. Trenutno se dogovaraju neke svirke izvan Hrvatske koje će se realizirati između naših turneja i Dinovg angažmana u Trans-Siberian Orchestri u studenom i prosincu.

NET.HR: Kada ćete imati koncert u Hrvatskoj?

KELLER: U Hrvatskoj nismo svirali od 2019. godine. Osobno bih htio da imamo koncert u Zagrebu no trenutno smo fokusirani na nastupe u inozemstvu jer nam je tako naš booking agent posložio. Možda u pauzi naših turneja uleti i neka svirka u Hrvatskoj.

NET.HR: Što je s vašim samostalnim projektima?

KELLER: Snimio sam prošle godine solažu za death metal projekt Exser. Dva frenda su napravila album i zvali su mene za solažu. No to nije ništa veliko, radi se o totalnom undergroundu. Imam u pripremi dosta svog solo materijala, no za sada sam na turneji s Mendozom i to je - to.