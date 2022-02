Glazbenik Dino Jelusić (29) nedavno se vratio s američke turneje s Trans-Siberian Orchestrom te je izbacio i novi videospot na hrvatskom jeziku. No, za njega nema baš nekog odmora jer uskoro kreće na turneju s legendarnim bedom Whitesnake.

NET.HR: Početkom svibnja krećete na turneju s Whitesnakeom. Jeste li ushićeni zbog toga?

JELUSIĆ: Nisam ushićen jer imam još puno toga za napraviti prije te turneje. Ali jednom kad krene, krenuti će i uzbuđenje.

NET.HR: Kako ćete provesti vrijeme do te turneje?

JELUSIĆ: Imam puno koncerata i sa svojim bendom i s drugim stvarima. Ima puno toga što se treba i snimiti prije nego Whitesnake krene. Imam puno posla do tada.

NET.HR: Izdali ste novu pjesmu na hrvatskom jeziku "Ti to dobro znaš". Što vas je na to motiviralo i inspiriralo?

JELUSIĆ: Pjesma je inicijalno nastala još prije osam godina i tada mi je predstavljala nešto sasvim drugačije. Danas kad smo je završili i kad sam vidio spot, ima mi potpuno drugačiju emociju, odvojio sam izvornu priču od ovoga danas. Ovo danas je priča o radu, uspjehu i ljubavi.

NET.HR: U videospotu vašeg novog singla je priča o Vanesi Tot, mladoj sportašici iz Slavonskog Broda koja je u kanuu jednokleku osvojila preko 200 medalja, od čega više od 150 zlatnih. Kako i zašto ste došli na ideju da snimite baš tu priču?

JELUSIĆ: Znao sam i od prije za Vanesu i njezine uspjehe, a kada sam čuo i njenu priču, odmah sam rekao da je za mene to to. Da je to priča koju želim da se ispriča jer se za nju premalo zna.

NET.HR: Možemo li očekivati još pjesama na hrvatskom jeziku?

JELUSIĆ: Vidjeti ćemo. Imam neke ideje, ako budem zadovoljan, snimiti ćemo.

NET.HR: Nedavno ste se vratili s turneje s Trans-Siberian Orchestrom. Kako je bilo u Americi? Pjesme ste naučili u avionu…

JELUSIĆ: Bilo je drugačije zbog svih strogih pravila i Covid protokola. Uspjeli smo izgurati do kraja i ponosan sam i na sebe i na ostatak ekipe. Da, ja sam došao na probu kasnije i netom prije leta su mi javili koju pjesmu ću pjevati na ovoj turneji.

NET.HR: Jesu li ti koncerti izgledali kao nekada prije pandemije koronavirusa?

JELUSIĆ: Koncerti jesu, ali sve ostalo je bilo drukčije, zbog tih protokola.

NET.HR: Čitajući vaše posljednje izjave po medijima imam dojam da ste poprilično ljuti na hrvatske medije. Zašto?

JELUSIĆ: Nisam ljut, ali mi smeta što neki slažu glupe clickbait naslove od mojih iskrenih intervjua. Onda ljudi kada to vide stvore instant verziju bez da su uopće otvorili članak.

NET.HR: Jeste li dobili potvrdu o tome da ćete 26. ožujka pjevati na koncertu Parnog Valjka u čast Akija Rahimovskog u zagrebačkoj Areni ili su to još uvijek medijska naklapanja?

JELUSIĆ: Nisam dobio nikakvu informaciju nažalost. Bila bi mi čast otpjevati nešto za Akija, ako budem u prilici.