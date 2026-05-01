SRETNO CURE

Dirljive scene uoči Eurosonga: Grupa Lelek ispraćena u Beč uz zagrljaje najmilijih

Dirljive scene uoči Eurosonga: Grupa Lelek ispraćena u Beč uz zagrljaje najmilijih
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Hrvatske predstavnice na Eurosongu otputovale su u Beč

1.5.2026.
14:03
Hot.hr
Hrvatske predstavnice na Eurosongu 2026., članice vokalnog ansambla Lelek, otputovale su u Beč gdje će se s pjesmom "Andromeda" boriti za pobjedu na jubilarnom 70. izdanju najvećeg europskog glazbenog natjecanja. 

Prije polaska pozirale su fotografima, a posljednji trenuci na domaćem tlu prošli su u znaku osmijeha, zagrljaja i podrške najbližih. Posebno emotivni bili su prizori s njihovim partnerima, koji su ih ispratili u Beč. Bolje polovice Lelekica pružile su im podršku prije leta, a oproštajni zagrljaji i poljupci pokazali su koliko im ovaj trenutak znači.

Uvjerljiva pobjeda na Dori

Put grupe Lelek do Beča započeo je uvjerljivom pobjedom na Dori 2026., gdje su od početka slovile za favoritkinje. U finalnoj večeri, u konkurenciji 16 izvođača, "Andromeda" je osvojila i žiri i publiku. Prema kombiniranim glasovima nacionalnog i međunarodnog žirija (50 posto) te publike (50 posto), Lelek je dominantno odnio pobjedu, potvrdivši da je publika prepoznala njihovu autentičnost.

Ova vokalna skupina, koju čine Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak, poznata je po spajanju tradicionalnih balkanskih elemenata s modernim aranžmanima. 

Ispraćaj uz podršku i skok na kladionicama

Iako su reakcije međunarodnih obožavatelja iznimno pozitivne te mnogi predviđaju Hrvatskoj još jedan visok plasman, kladionice su nešto opreznije. Trenutno Hrvatsku smještaju na 16. mjesto s jedan posto šanse za pobjedu. Ipak, to predstavlja napredak jer je Hrvatska nakon pobjede na Dori skočila sa 20. na 17. mjesto, a daljnji rast ovisit će o dojmljivim probama koje slijede.

Lelek će nastupiti u prvom polufinalu 12. svibnja, dok je veliko finale na rasporedu u subotu, 16. svibnja.

POGLEDAJTE VIDEO: 'RTL pomaže djeci' ponovno u akciji: Donacijama opremljen odjel neonatologije u Novoj Gradiški

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
