Bobo Knežević ponovno u Kontesi uoči Valentinova

Nakon što je krajem prošle godine napunio Klub kazališta Kontesa i iznenadio publiku neuobičajenim, intimnijim nastupom, Bobo Knežević (42) vraća se na isto mjesto. Novi koncert zakazan je za 6. veljače u 21 sat, a prema najavama, večer će ponovno donijeti nešto drukčije od klasičnog koncertnog formata, piše Večernji.hr.

Publika je na prošlom nastupu imala priliku vidjeti Bobu u izdanju kakvo se rijetko viđa – uz poznate pjesme, izvodio je i recitacije dosad neobjavljenih tekstova, koje je pratio Orkestar. Upravo ta kombinacija poezije, glazbe i snažne interakcije s publikom obilježila je večer i ostavila dojam nastupa koji izlazi iz uobičajenih okvira.

Bobo Knežević, sinjski kantautor, na glazbenoj je sceni gotovo dva desetljeća. Širu publiku osvojio je albumom Bobotomija, s pjesmama „Co to maš?“ i „Dominik“, koje su svojevremeno bile redoviti dio radijskog etera.

Drugi album, Bobdukcija, objavio je 2012., nakon čega je uslijedila dulja diskografska stanka. Tijekom tog razdoblja objavljivao je pojedinačne singlove poput „Ninočke“ i „Dima“, a krajem 2023. predstavio je i treći studijski album Noćni taxi. Na njemu su sudjelovali istaknuti domaći glazbenici, među kojima su Matija Dedić, Dado Marinković i Borna Šercar.

Predstojeći nastup u Kontesi nosi naslov „U susret Danu zaljubljenih“, a večer će, uz romantičnu atmosferu, obogatiti i gosti iznenađenja. Kneževića će pratiti njegov Orkestar u sastavu: Marko First (violina), Marko Rogić (flauta, gitara), Hrvoje Ban (harmonika, ukulele), Sandro Šandro (klavijature), Niko Nobilo (bas-gitara), Damir Medić (bubanj) i Borna Šercar (udaraljke), dok će sam Bobo biti zadužen za vokal i gitaru.

S obzirom na interes i odjek prošlog nastupa, očekuje se još jedna večer u kojoj će se glazba, poezija i emocija ispreplesti pred zagrebačkom publikom.