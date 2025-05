Tri puta pobijedila, ali više puta bila posljednja: Austrija piše najluđu Eurosong priču

Od svog prvog nastupa na Eurosongu 1957. godine, Austrija je na eurovizijskoj pozornici doživjela čitav spektar emocija – od gorkih razočaranja i posljednjih mjesta do trijumfalnih pobjeda. Te prve godine Austrija je završila na posljednjem, desetom mjestu, a uslijedila su natjecanja s promjenjivim rezultatima za Austriju, uključujući još dva posljednja mjesta 1961. i 1962.

Pobjeda, a zatim dugo razdoblje bez trofeja

Preokret se dogodio sredinom šezdesetih godina, kada je Ud Jürgens Austriji donio prvu pobjedu na natjecanju u Luksemburgu. Njegova šansona "Merci, Chérie", otpjevana na njemačkom jeziku, osvojila je žiri i publiku te omogućila Beču da 1967. po prvi put ugosti Eurosong. Nakon Jürgensove pobjede, Austrija je ušla u razdoblje dugo gotovo pola stoljeća bez eurovizijskog trofeja. Bilo je svijetlih trenutaka poput onog 1972. kada su The Milestones s "Falter im Wind" bili peti, baš kao i Waterloo & Robinson 1976. s "My Little World".

Do petog mjesta Austrija je dogurala i 1989. s pjesmom "Nur ein Lied", a devedesetih je osvojila nekoliko desetih mjesta. Bilo je tu i brojnih neuspjeha, uključujući četiri posljednja mjesta u finalima (1979., 1984., 1988. s nula bodova, te 1991. također s nula bodova). Austrija je također nekoliko puta odustajala od natjecanja: 1969. zbog političke situacije u Španjolskoj (zemlji domaćinu), 1970. zbog kontroverznog ishoda s četiri pobjednika prethodne godine, te od 1973. do 1975. Od 2008. do 2010., Austrija je ponovno pauzirala, navodeći nezadovoljstvo sustavom glasovanja i lošim rezultatima,a vratila se u natjecanje 2011., potaknuta održavanjem natjecanja u susjednoj Njemačkoj.

Conchita Wurst: Feniks koji je ponovno osvojio Europu

Nakon godina promjenjivih rezultata, uključujući i posljednje mjesto u polufinalu 2012., Austrija je 2014. godine pronašla svoju novu zvijezdu. Conchita Wurst, alter ego Thomasa Neuwirtha, odabrana je da predstavlja zemlju u Kopenhagenu. Glamurozna žena s bradom izazvala je brojne kontroverze diljem Europe, no moćna balada "Rise Like a Phoenix" i besprijekorna izvedba nadvladale su sve predrasude. Conchita je Austriji donijela drugu pobjedu, osvojivši 290 bodova na natjecanju.

Beč je tako 2015. godine ponovno bio domaćin Eurosonga i ironično, te godine završila na posljednjem mjestu s nula bodova, postavši tako prva zemlja domaćin kojoj se to dogodilo. Ovaj neslavni rekord Austriji je donijela grupa The Makemakes s pjesmom "I Am Yours". Nakon tog šoka, austrijske oscilacije na Eurosongu su se nastavile do 2018. kada je Cesár Sampson osvojio visoko treće mjesto s pjesmom "Nobody but You". Bio je to najbolji austrijski rezultat nakon Conchitine pobjede.

JJ osigurao treći trijumf

Uslijedilo je nekoliko godina bez finala, da bi se 2023. Austrija vratila u finale, 2023. zauzevši 15. mjesto, godinu kasnije 24. pobjeda JJ-a na ovogodišnjem Eurosongu Austriji je osigurala treće domaćinstvo ovog glazbenog spektakla te još jednom potvrdila status Austrije kao natjecateljske zemlje koja je u stanju nevjerojatno oscilirati, a na kraju opet nekako reinventirati samu sebe i pokazati se kao glazbena sila na koju uvijek treba računati.

