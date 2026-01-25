Albina Grčić više nije plavuša: Ima potpuno drugačiju frizuru, evo kako joj stoji

Poznata hrvatska pjevačica Albina Grčić, koju javnost pamti po prepoznatljivoj plavoj kosi, odlučila se na hrabar zaokret u svom imidžu. Na iznenađenje brojnih obožavatelja, Albina je svoju platinastu kosu zamijenila upečatljivom vatreno-narančastom nijansom. Objava nove frizure na društvenim mrežama potaknula je nagađanja o početku nove ere u njezinoj karijeri.

Od platinaste plavuše do vatrene ljepotice

Frizerski studio Ante podijelio je fotografiju koja prikazuje Albinin novi izgled. Na fotografiji se ističe duga, sjajna kosa tople bakrene nijanse koja savršeno pristaje pjevačičinom tenu i plavim očima. Moderna frizura sa šiškama dodatno je naglasila njezine crte lica, a cijeli izgled odiše samopouzdanjem i svježinom. Objava je u kratkom roku prikupila brojne pohvale, a među komentarima se posebno istaknuo onaj koji je ostavila i sama pjevačica: "Najbolji". Time je potvrdila svoje zadovoljstvo radom tima iz splitskog salona, a njezini obožavatelji složili su se kako joj promjena izvrsno stoji.

Preokret u glazbenoj industriji

Pjevačica, poznata kao predstavnica Hrvatske na Eurosongu 2021., odlučila je napraviti veliki zaokret u karijeri: napustila je pop glazbu i okrenula se duhovnoj.

"Vjera i odnos s Bogom najvažniji su aspekti mog života. Otkad sam bliže upoznala Isusa, odlučila sam sve što imam posvetiti Njemu, uključujući i talent koji mi je dan", izjavila je Albina u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju.

O važnosti vjere u svom životu govorila je i početkom godine, nakon nastupa na koncertu duhovne glazbe Alana Hržice. Tada je istaknula kako je od malih nogu vezana uz crkvu i da su joj ti temelji oblikovali pogled na život.

"Dugo sam pjevala u crkvenom bendu, a sada sam se odlučila priključiti Vis Veritasu. To je prekrasna zajednica mladih ljudi koja djeluje i glazbeno i duhovno, ali i karitativno. Drago mi je što mogu svoj talent staviti u službu nečeg većeg", rekla je tada.

Ide li promjena fizičkog izgleda ruku pod ruku s promjenom u glazbenom smjeru, Albina nije otkrila, no čini se kako joj ovo osvježenje godi.