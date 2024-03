Otkako se dodjeljuju Oscari, točnije u zadnjih 96 godina, muškarci definitivno prednjače u količini dobivenih nagrada. Međutim, tu su i odvažne žene koje su zahvaljujući svojim postignućima uspjele ispisati povijest.

Dobivale su uglavnom nagrade za glavne ili sporedne uloge, dok su u drugim kategorijama i danas prilično nisko zastupljene, iako ih se mnogo bavi primjerice režijom. Prije tri godine postignut je rekord u broju nominiranih žena - 32 posto.

Slavne rekorderke

Najviše Oscara kad je riječ o ženama osvojila je Edith Head - čak njih osam za kostimografiju. Istaknula se tako što je definirala klasični holivudski stil.

Među glumicama, najviše Oscara osvojila je Katharine Hepburn - njih četiri za najbolju glavnu glumicu. Time ponosno prednjači među svim glumcima, budući da je niti jedan muškarac još nije nadmašio.

Popularna Meryl Streep kao trostruka dobitnica Oscara drži rekord s najviše nominacija za glumu, njih 21. Te je nominacije stekla od 1979. za "Kramer protiv Kramera" do 2018. godine za "The Post". Meryl Streep drži rekord kao žena s najviše nominacija za Oscara dosad.

Još jedna trostruka dobitnica Oscara za glumu je Francis McDormand, a također se istaknula i novozelandska scenaristica Fran Walsh koja je osvojila tri Oscara na jednoj dodjeli.

Prva žena nagrađena za režiju tek 2010.

Kada je riječ o režiji, Kathryn Bigelow je tek 2010. godine ispisala povijest i postala prva žena nagrađena za režiju, i to za ratni film "The Hurt Locker". Usput je nadmašila i svog bivšeg supruga Jamesa Camerona i njegov hvaljeni 'Avatar'. Od tada nijedna žena nije nominirana za tu kategoriju.

Filmovi u režiji žena su samo 16 puta bili nominirani u kategoriji najboljeg filma, a tri od njih su dobili Oscare kao najbolji: "The Hurt Locker", "Nomadland" i "CODA".

Čak 89 godina nijedna žena nagrađena

Od 1929. do 2018. nijedna žena nije bila nominirana za Oscara za kameru. Tada je nominaciju dobila Rachel Morrison za "Black Panther", a nakon nje Ari Wegner 2022. za "The Power of the Dog" i Mandy Walker 2023. za "Elvis". Niti jedna od njih nije nagrađena.

Zanimljivo je da su u povijesti Oscara postoje i sestre dobitnice: Joan Fontaine za "Suspicion" (1941.) i Olivia de Havilland za To "Each His Own" (1946.) i "The Heiress" (1949.).

Prvakinje na Oscarima

Prvi Oscar za Afroamerikance dobila je Hattie McDaniel 1940. godine za najbolju sporednu ulogu u filmu "Prohujalo s vihorom", a Ruth Carter postala je prva crnkinja koja je osvojila dva Oscara.

Glumica Luise Rainer bila je prva žena koja je osvojila dva Oscara te prva žena koja ih je osvojila dvije godine zaredom: 1937., kada je dobila i nadimak 'Bečka suza' pa ponovno 1938. godine.

Godine 1957. Miyoshi Umeki postala je prva azijska umjetnica koja je osvojila Oscara za glumu. Dobila ga je za glavnu ulogu u filmu "Sayonara". Do današnjeg dana ona je jedina azijska glumica koja je osvojila Oscara za sporednu ulogu.

Najmlađa dobitnica Oscara za sporednu ulogu bila je dječja zvijezda Tatum O'Neal. Osvojila je zlatni kipić za ulogu u filmu "Paper Moon" kada je imala samo deset godina.

