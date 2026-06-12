Što ako je najveća tajna u povijesti čovječanstva istinita? Novi film Stevena Spielberga u kinima
Nakon desetljeća nagađanja, teorija i pitanja bez odgovora, dolazi trenutak kada se istina više ne može sakriti
Ovog lipnja legendarni redatelj Steven Spielberg, tvorac nekih od najvažnijih filmova svih vremena, donosi publici Dan razotkrivanja, napeti znanstvenofantastični triler koji istražuje kako bi čovječanstvo reagiralo kada bi istina o izvanzemaljskom životu konačno postala javna. Film predstavlja Spielbergov veliki povratak temama koje su obilježile njegovu karijeru i zauvijek promijenile lice moderne kinematografije.
Radnja prati niz naizgled nepovezanih događaja koji postupno otkrivaju zapanjujuću istinu skrivanu desetljećima. Dok se diljem planeta pojavljuju neobjašnjivi fenomeni, obični ljudi, znanstvenici, političari i mediji suočavaju se s pitanjem koje nadilazi sve granice, ideologije i vjerovanja: što znači biti čovjek u svemiru koji možda nije samo naš?
U glavnim ulogama nastupaju Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson i Colman Domingo, dok scenarij potpisuje David Koepp, autor brojnih Spielbergovih hitova poput Jurassic Parka i Rata svjetova. Njihova nova suradnja donosi kombinaciju spektakularne akcije, misterija i emocionalne priče o ljudima suočenima s događajem koji će zauvijek promijeniti tijek povijesti.
Vizualno impresivan i prožet osjećajem čuđenja koji je obilježio Spielbergove klasike, Dan razotkrivanja nije samo film o izvanzemaljcima. To je priča o vjeri, strahu, nadi i ljudskoj potrebi da pronađemo svoje mjesto u nečemu mnogo većem od nas samih. U vremenu kada pitanja o nepoznatom ponovno zaokupljaju javnost diljem svijeta, Spielberg donosi film koji potiče publiku da razmisli o mogućnostima koje se nalaze izvan granica našeg razumijevanja.
Dodatnu težinu filmu daje i glazba legendarnog Johna Williamsa, skladatelja nezaboravnih tema za Ratove zvijezda, Jurski park, Schindlerovu listu i E.T.-ja. Njegova nova suradnja sa Spielbergom donosi emotivnu i grandioznu glazbenu podlogu koja prati jednu od najvećih filmskih priča godine.