Što ako je najveća tajna u povijesti čovječanstva istinita? Novi film Stevena Spielberga u kinima

Ovog lipnja legendarni redatelj Steven Spielberg, tvorac nekih od najvažnijih filmova svih vremena, donosi publici Dan razotkrivanja, napeti znanstvenofantastični triler koji istražuje kako bi čovječanstvo reagiralo kada bi istina o izvanzemaljskom životu konačno postala javna. Film predstavlja Spielbergov veliki povratak temama koje su obilježile njegovu karijeru i zauvijek promijenile lice moderne kinematografije.

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Radnja prati niz naizgled nepovezanih događaja koji postupno otkrivaju zapanjujuću istinu skrivanu desetljećima. Dok se diljem planeta pojavljuju neobjašnjivi fenomeni, obični ljudi, znanstvenici, političari i mediji suočavaju se s pitanjem koje nadilazi sve granice, ideologije i vjerovanja: što znači biti čovjek u svemiru koji možda nije samo naš?

Foto: Universal Pictures and Amblin En

U glavnim ulogama nastupaju Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson i Colman Domingo, dok scenarij potpisuje David Koepp, autor brojnih Spielbergovih hitova poput Jurassic Parka i Rata svjetova. Njihova nova suradnja donosi kombinaciju spektakularne akcije, misterija i emocionalne priče o ljudima suočenima s događajem koji će zauvijek promijeniti tijek povijesti.

Foto: Niko Tavernise

Vizualno impresivan i prožet osjećajem čuđenja koji je obilježio Spielbergove klasike, Dan razotkrivanja nije samo film o izvanzemaljcima. To je priča o vjeri, strahu, nadi i ljudskoj potrebi da pronađemo svoje mjesto u nečemu mnogo većem od nas samih. U vremenu kada pitanja o nepoznatom ponovno zaokupljaju javnost diljem svijeta, Spielberg donosi film koji potiče publiku da razmisli o mogućnostima koje se nalaze izvan granica našeg razumijevanja.

Foto: Universal Pictures and Amblin En

Dodatnu težinu filmu daje i glazba legendarnog Johna Williamsa, skladatelja nezaboravnih tema za Ratove zvijezda, Jurski park, Schindlerovu listu i E.T.-ja. Njegova nova suradnja sa Spielbergom donosi emotivnu i grandioznu glazbenu podlogu koja prati jednu od najvećih filmskih priča godine.

Foto: Niko Tavernise/Universal Picture