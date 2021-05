SERIJA ‘KLAN’: Mračna i surova slika balkanskog kriminalnog miljea koja vam ne smije promaknuti

Pogledajte kriminal prikazan onakvim kakav jest – beskrupulozan talog društva i njegovi mutni poslovi i obračuni u seriji lišeni su bilo kakvog uljepšavanja

Crnohumorni i komični tonovi, surovo okruženje i pomalo drugačiji pogled na svijet kriminala glavna su obilježja srpske serije „Klan“, redatelja i scenarista Slobodana Skerlića. Serija „Klan“ izazvala je velik interes gledatelja u cijeloj regiji iz dva razloga: prvi je što su mnogi u zapletu serije prepoznali pojedine stvarne događaje iz beogradskog podzemlja, a drugi što je kriminal prikazan onakvim kakav jest – beskrupulozan talog društva i njegovi mutni poslovi i obračuni u seriji lišeni su bilo kakvog uljepšavanja.

U mnogim suvremenim kriminalističkim serijama i filmovima glavne aktere – kriminalce i mafijaše – prikazuje se kao intrigantne likove, ponekad ih se predstavlja kao vrlo inteligentne ili šarmantne ljude koji su zastranili stjecajem okolnosti ili jednostavno rođenjem. Ponekad ih gledamo kao gotovo simpatične ili čak emotivne tipove koji naprosto idu protiv sistema i slijede neki drugi moralni kodeks.

Kreator serije, Slobodan Skerlić, poznat po filmovima „Do koske“ i „Top je bio vreo“ te serijama „Pogrešan čovek“, „Nemoj da zvocaš!“ u „Klanu“ je odlučio napraviti sve suprotno odbacivši pristup da se likovi u seriji moraju, na ovaj ili onaj način, svidjeti gledateljima. Glavni likovi teško da će se bilo kome dopasti.

Redatelj i scenarist govori nam da u kriminalu nema ničeg glamuroznog i privlačnog i to je glavni motiv na kojem on inzistira u seriji. Nezanemariv dio tinejdžera i mladih na kriminalce i mafijaše gleda s divljenjem, percipira ih kao svojevrsne uzore i teži takvom životnom stilu, a ta je pojava u društvu izuzetno štetna i opasna. Serija „Klan“ zamišljena je kao odgovor na iskrivljenu percepciju lagodnog mafijaškog života i pokušava rastočiti lažni sjaj kriminala, pokazujući ga onakvim kakav on zaista jest. „Možda serija neće nikoga odvratiti od bavljenja kriminalom, ali svakako nikoga neće regrutirati”, istaknuo je u razgovoru za Kurir.

Sličnost s poznatim ubojstvom

Iako u odjavnoj špici stoji opaska da je serija “zasnovana na nestvarnim likovima i neistinitim događajima te da je svaka različitost namjerna”, mnogi su već u prvim scenama uočili sličnost s ubojstvom vođe Zemunskog klana srpske mafije, Željka Ražnjatovića Arkana. Radnja serije kreće likvidacijom Tigra, najvećeg mafijaškog šefa u ovom dijelu Europe, kojeg u seriji glumi Petar Benčina, a gledali smo ga u izvrsnim serijama „Državni službenik“ i „Mama i tata igraju se rata“. Njegovo ubojstvo otvorilo je prostor za preslagivanje na mafijaškoj sceni i mnogi u tome vide priliku za vlastiti probitak i „napredovanje“.

Istovremeno, po predgrađu Beograda životare Šok i Paša, dva sitna kriminalca, ni previše pametna nit’ previše odvažna, i neambicioznim krađama pokušavaju skrpati kraj s krajem. Sve dok se ne namjere na pogrešan plijen. Kada se otkrije da je žrtva njihovog posljednjeg lopovskog pothvata supruga opasnog lokalnog mafijaša Bubona, Šok i Paša će za kaznu preuzeti „poslić“ po njegovu nalogu. Nesvjesni i nespremni, u strahu od posljedica odbijanja, dvojac prihvaća zadatak koji će ih katapultirati u središte beogradskog kriminalnog podzemlja.

Glumačka postava serije sastavljena je od nekih glumačkih veterana, ali u seriji vidimo i dosta novih lica. Primjerice, glavnu ulogu Šoka tumači glumac Aleksandar Dimitrijević, kojemu je ovo prva glavna uloga u većem televizijskom projektu. Njegov partner u zločinu je Paša, kojega glumi Nedim Nazirović, kojemu je također ovo prva veća uloga. U seriji se pojavljuju i brojni iskusni glumci, poput Feđe Štukana, Mladena Sovilja, kojeg smo gledali u serijama „Ubice mog oca“ i „Južni vetar“ i Ivana Zarića, glumca koji je između ostalog glumio i u popularnim serijama „Ubice mog oca“ i „Besa“.

Izvrsnu seriju „Klan", kao i mnoge filmske i televizijske naslove možete pogledati na PLAY Premiumu, dodatnom programskom paketu na RTLplayu.