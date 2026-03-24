FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LEGENDA /

Prije 18 godina napustio nas je Boris Dvornik: Splitsku glumačku ikonu gledatelji su obožavali

×
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dvornik je publiku osvajao prirodnim šarmom i karizmom, a iza sebe je ostavio i bogat kazališni opus

24.3.2026.
8:30
Hot.hr
Slavko Midzor/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Na današnji dan prisjećamo se voljenog hrvatskog glumca, Borisa Dvornika, koji je preminuo 24. ožujka 2008. u 69. godini. Umro je u svom domu u Splitu od posljedica srčanog udara.

Foto: Tino Juric/PIXSELL

Rođen 16. travnja 1939. u Splitu, odrastao je u skromnoj obitelji. Otac mu je bio drvodjelac, a majka domaćica. Iako se prvotno školovao za električara, ubrzo je shvatio da ga privlači gluma pa je završio Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu. Na filmu se prvi put pojavio 1960. u ulozi Ive Vojnovića u filmu "Deveti krug", koji je obilježio početak njegove uspješne karijere. Uslijedile su brojne zapažene uloge u filmovima poput "Martin u oblacima" i "Prekobrojna", no publika ga najviše pamti po televizijskim serijama koje su s vremenom stekle kultni status.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Njegovi likovi, poput Roka Prče iz serije "Naše malo misto" i Meštra iz serije "Velo misto", ostali su trajno upisani u kolektivno sjećanje. Dvornik je publiku osvajao prirodnim šarmom i karizmom, a iza sebe je ostavio i bogat kazališni opus.

Kratko se okušao i u politici. Na poticaj Antuna Vrdoljaka postao je 1992. saborski zastupnik, no ubrzo se vratio glumi. U privatnom životu bio je posvećen obitelji; sa suprugom Dianom proveo je gotovo 50 godina, a sinovi Dino Dvornik i Dean Dvornik krenuli su glazbenim putem. Tragično, samo pola godine nakon njegove smrti preminuo je i Dino Dvornik. 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Razgovarali smo s hrvatskim odvjetnikom kojem je Chuck Norris slao pisma: 'Bio je naš kolega' 

Dino DvornikBoris DvornikObljetnica Smrti
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike